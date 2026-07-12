¡Quiere volar! Bisonte embiste a turista y lo lanza por los aires en Yellowstone, EU

Lo que era un viernes de paseo familiar en uno de los sitios más famosos de Estados Unidos, terminó en un fatal accidente, cuando un bisonte embistió a un turista de aproximadamente 65 años en el Parque Nacional Yellowstone.

El impresionante momento quedó captado en video, mismo donde se puede observar como el hombre fue lanzado por los aires a más de dos metros de altura, causándole heridas graves.

A tourist was seriously injured after a bison tossed them about 8 feet into the air in Yellowstone National Park. The attack was captured on video by photographer Mike Macleod. pic.twitter.com/ZtGTb32Gee — Breaking911 (@Breaking911) July 12, 2026

VIDEO: Captan ataque de un bisonte a turista en Yellowstone

El ataque se registró la tarde del viernes 10 de julio, en el campamento Bridge Bay Campground, dentro del Parque Nacional Yellowstone, en el estado de Wyoming.

De acuerdo con las imágenes, se puede ver como el hombre caminaba junto a su nieta, mientras aprovechaban para tomar unas fotos. No pasaron segundos cuando el bisonte comenzó a correr buscando a su víctima.

Momentos después, el turista intenta correr lo más que puede pero el animal llega por atrás y lo embiste con fuerza. Este impacto fue tan violento que el hombre salió proyectado a más de dos metros de altura antes de caer al suelo.

¿Por qué el bisonte atacó al hombre en Yellowstone?

Las imágenes fueron captadas por el fotógrafo profesional Mike MacLeod, originario de Bozeman, Montana, quien presenció toda la escena.

Según relató MacLeod, el búfalo llevaba varios minutos recorriendo el campamento de manera agresiva antes del ataque. En un momento incluso se detuvo para revolcarse en un área con tierra, pero poco después volvió a desplazarse entre los visitantes.

🦬 Un turista es lanzado por los aires por un bisonte en los Estados Unidos



Una persona que paseaba en el Parque Nacional de Yellowstone, no respetó el espacio del animal y fue atacado por este, haciéndolo volar más de 2 metros. pic.twitter.com/rcwhsp8wo4 — AGNoticias (@AGNLosTuxtlas) July 12, 2026

De acuerdo con información publicada por Cowboy State Daily , el turista y su nieto habrían estado tomando fotografías del bisonte a una distancia superior a los 100 metros.

Sin embargo, en cuestión de segundos el ejemplar cambió de comportamiento y atacó todo lo que encontró a su paso, alcanzando al hombre con una fuerte embestida.

¿Los bisontes son agresivos?

Especialistas señalan que durante el verano los bisontes machos atraviesan su temporada de apareamiento, conocida como época de celo, la cual generalmente se extiende de junio a septiembre.

Durante este periodo los animales incrementan sus niveles de actividad y pueden reaccionar de forma agresiva ante la presencia de personas, vehículos o incluso ante otros bisontes. Aunque naturalmente no son agresivos, se pueden volver salvajes que pueden ser peligrosos si se sienten amenazados.

Pese a esto, el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos no ha emitido un comunicado oficial sobre si implementarán más medidas de seguridad o sobre el estado de salud del hombre.

