¿Qué es la disección aórtica? La enfermedad que habría provocado la muerte de Lindsey Graham, aliado de Donald Trump

La muerte del senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Donald Trump, puso bajo los reflectores a una enfermedad poco frecuente, pero considerada una de las emergencias cardiovasculares más graves: la disección aórtica.

De acuerdo con los primeros resultados dados a conocer por la Oficina del Médico Forense del Distrito de Columbia, el legislador de Carolina del Sur falleció a consecuencia de una disección aórtica asociada a una enfermedad cardiovascular arteriosclerótica. Aunque el dictamen aún es preliminar y faltan estudios complementarios, el caso ha despertado dudas sobre qué significa este padecimiento y por qué puede ser mortal en cuestión de horas.

¿Qué es una disección aórtica y por qué representa una emergencia médica? Esto le pasó a Lindsey Graham

La aorta es la arteria más grande del cuerpo humano y tiene la tarea de distribuir la sangre que el corazón bombea hacia todos los órganos y tejidos. Cuando la capa interna de esta arteria se desgarra, la sangre puede filtrarse entre las distintas capas de su pared, provocando una separación conocida como disección aórtica.

Esta condición altera el flujo normal de la sangre y puede derivar en complicaciones potencialmente fatales, como la ruptura de la aorta, insuficiencia de órganos o un paro cardíaco.

Especialistas consideran que se trata de una urgencia médica que requiere atención inmediata, ya que el riesgo de muerte aumenta conforme pasan las horas sin tratamiento.

¿Cuáles son los síntomas de una disección aórtica?

Uno de los principales problemas de esta enfermedad es que puede confundirse con un infarto u otros padecimientos cardiovasculares.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:



Dolor intenso y repentino en el pecho o la espalda.

Sensación de desgarro o punzada muy fuerte.

Dificultad para respirar.

Desmayo o pérdida del conocimiento.

Debilidad o falta de fuerza en alguna parte del cuerpo.

Pulso diferente entre ambos brazos o piernas.

En algunos pacientes, la evolución puede ser extremadamente rápida, lo que dificulta llegar a un hospital antes de que ocurran complicaciones severas.

¿Qué factores aumentan el riesgo de padecer esta enfermedad?

La disección aórtica suele estar relacionada con problemas que debilitan las paredes de la arteria a lo largo del tiempo.

Entre los principales factores de riesgo destacan la hipertensión arterial, la arteriosclerosis, antecedentes familiares de enfermedades de la aorta, algunas alteraciones genéticas del tejido conectivo y la edad avanzada.

También pueden influir el tabaquismo, niveles elevados de colesterol y enfermedades cardiovasculares no controladas.

La muerte de Lindsey Graham sigue bajo análisis

La oficina forense informó que el diagnóstico sobre la causa de muerte del senador es, por ahora, preliminar. Antes de emitir el certificado definitivo, se realizarán estudios toxicológicos y análisis microscópicos para confirmar la causa exacta del fallecimiento y establecer la clasificación oficial.

Graham murió a los 71 años, luego de presentar una enfermedad descrita por su equipo como "breve y repentina". Horas después de conocerse la noticia, Donald Trump lamentó públicamente la pérdida del legislador, con quien mantenía una estrecha relación política y personal.

El presidente estadounidense aseguró que había hablado con él poco antes de su fallecimiento, tras un viaje del senador a Ucrania, y señaló que únicamente lo había notado cansado. En señal de homenaje, ordenó que las banderas de Estados Unidos permanecieran a media asta durante varios días.

Durante más de dos décadas en el Senado, Lindsey Graham se consolidó como una de las figuras más influyentes del Partido Republicano.