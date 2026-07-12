Festival de salsa termina en tragedia: tiroteo deja dos muertos y un atacante prófugo en Toronto

Un ambiente de música, baile y celebración se convirtió en una escena de caos y miedo luego de que un tiroteo irrumpiera en un festival callejero de salsa en Toronto, Canadá. El ataque dejó un saldo de dos personas fallecidas y cuatro más heridas, mientras que el responsable logró escapar y continúa siendo buscado por las autoridades.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado en las inmediaciones de St. Clair Avenue West y Arlington Avenue, donde se desarrollaba el tradicional festival Salsa on St. Clair, un evento que cada año reúne a miles de asistentes para celebrar la cultura latina con presentaciones musicales, gastronomía y actividades al aire libre.

De acuerdo con la Policía de Toronto, seis personas fueron encontradas con heridas provocadas por arma de fuego. Dos de ellas murieron en el lugar, mientras que las otras cuatro recibieron atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el estado de salud de los sobrevivientes ni sus identidades.

Festival de salsa termina en tragedia tras ataque armado en Toronto

Tras los primeros reportes de disparos, la policía pidió a la población evitar la zona y emitió una alerta por un tirador activo, mientras decenas de agentes se movilizaban para controlar la situación. Horas más tarde, las autoridades informaron que el área había sido asegurada; sin embargo, confirmaron que el presunto responsable logró huir y continúa prófugo.

Imágenes difundidas desde el lugar muestran una amplia presencia policial con patrullas y vehículos de emergencia resguardando varias calles cercanas al festival, mientras peritos y agentes iniciaban las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

El ataque generó conmoción entre asistentes y vecinos, ya que el evento se desarrollaba en un ambiente familiar y de convivencia cuando, de manera repentina, se escucharon las detonaciones que provocaron momentos de pánico entre la multitud.

La policía mantiene la investigación mientras el sospechoso permanece prófugo

Las autoridades señalaron que continúan recabando evidencia y revisando cámaras de videovigilancia para identificar y localizar al responsable del ataque. Hasta ahora, no se ha informado sobre un posible móvil ni se han dado a conocer características del sospechoso.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, lamentó lo sucedido mediante un mensaje en redes sociales, donde expresó su consternación por la violencia registrada durante el festival.

"Estoy devastado por la violencia sin sentido en el Festival Salsa on St. Clair, que ha cobrado dos vidas y ha dejado heridas a otras personas. Mis pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados", escribió el mandatario.

