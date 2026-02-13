Día de contrastes: así cerró la BMV y Wall Street este jueves 13 de febrero

La jornada financiera de este 13 de febrero dejó movimientos relevantes en la BMV y en Wall Street, marcando el tono para inversionistas y ahorradores. Con variaciones en los principales índices y reacciones a datos económicos clave, el cierre de los mercados ofrece señales importantes para anticipar el comportamiento bursátil en los próximos días y tomar decisiones informadas.

Cierre de la Bolsa Mexicana de Valores hoy 13 de febrero 2026

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, cerró la jornada del 13 de febrero de 2026 en 71,448.5 puntos, lo que representó un avance de 0.79%, equivalente a 560.46 unidades respecto al día previo.

La sesión registró un volumen de operación de 159,293,025 títulos, reflejando una actividad sólida en el mercado local, con una tendencia positiva para las emisoras de mayor peso en el índice.

Cierre de jornada del Wall Street hoy 13 de febrero 2026

El cierre de Wall Street este 13 de febrero de 2026, los principales índices terminaron con movimientos moderados al alza tras datos de inflación más bajos de lo esperado en Estados Unidos, que generaron expectativas de posibles recortes de tasas de interés en el futuro.

El S&P 500 cerró apenas en positivo, el Dow Jones Industrial Average también mostró pequeñas ganancias, mientras que algunos sectores como tecnología presentaron retrocesos.

¿A cuánto está el dólar en México este 13 de febrero 2026?

El tipo de cambio del dólar este 13 de febrero se mantiene como un dato clave para quienes requieren comprar o vender divisas, cubrir pagos en moneda extranjera o planificar operaciones en dólares desde México, ya que incluso una variación mínima puede impactar el monto final de la transacción.

Banco Azteca ofrece el dólar en 16.00 pesos a la compra y 17.39 pesos a la venta , cifras que funcionan como referencia para quienes realizan movimientos en efectivo durante la jornada.

Otro elemento a considerar es el horario. Banco Azteca brinda el servicio de cambio de divisas los 365 días del año, en un horario de 09:00 a 21:00 horas, lo que representa una opción accesible fuera del esquema bancario tradicional.

Valor del Bitcoin hoy 13 de febrero 2026

El precio del Bitcoin inicia la jornada en 67 mil 324 dólares por unidad, lo que representa un alza de 1.69% intradía. Al tipo de cambio de México alcanza el millón 157 mil 741 pesos.