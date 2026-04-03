¿Qué exigen los transportistas y por qué habrá paro nacional el 6 de abril?

El próximo 6 de abril se llevará a cabo un paro nacional de transportistas y agricultores ante el incumplimiento de las medidas para reforzar la seguridad en carreteras. La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) mencionan que las molestias serán temporales; asegura que la protesta busca generar soluciones permanentes. Conoce la hora exacta y las razones del bloqueo.

¿Por qué se convoca a un paro nacional el 6 de abril en las carreteras?

El paro nacional surge como respuesta ante las extorsiones y los robos que enfrentan los transportistas y campesinos, pese a que las autoridades les habían prometido avances en materia de seguridad sin que, hasta ahora, se reflejen mejoras.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) señala que no existe interés suficiente por parte del Gobierno para frenar la ola de violencia como las desapariciones ni atender la inseguridad en las carreteras, lo que los obliga a volver a las calles.

"El día 6 de abril se ha convocado a un nuevo paro nacional, puesto que el Gobierno no ha cumplido las promesas de meter mayor seguridad en las carreteras, y esto es algo que nos perjudica a todos. Nuestra lucha no es contra los que contra los transeúntes de las carreteras, es contra la inseguridad. Las molestias son temporales y los beneficios deben de ser permanentes", declaró Álvaro Martínez Aguilar, director jurídico de la Asociación Nacional de Transportistas.

A esta movilización también se sumarán agricultores, quienes respaldan la protesta al considerar que el trabajo de los transportistas es fundamental para el país y debe realizarse en condiciones seguras.

¿A qué hora y cuáles son las carreteras bloqueadas por transportistas y agricultores este 6 de abril?

El megabloqueo que se realizará el próximo lunes 6 de abril de 2026 comenzará aproximadamente a las 7:00 horas, por lo que los manifestantes podrían obstruir los accesos o bloquear el avance vial con maquinaria pesada en los siguientes puntos:

