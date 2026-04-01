¡No esperes a que pase! Los ajustes clave para proteger tus fotos, aplicaciones y datos personales si te roban el celulares

¿Tus datos están protegidos? En un abrir y cerrar de ojos, la pérdida de tu celular podría convertirse en toda una pesadilla que va más allá del valor del equipo, pues en el dispositivo está el acceso a tus cuentas bancarias, fotos privadas e información personal.

Así puedes proteger tu celular en caso de robo

¡Toma nota! Expertos en ciberseguridad compartieron algunas recomendaciones para proteger tu datos personales y financieros en caso del robo de tu celular, pero ¿cuáles son estos ajustes?



Configura el bloqueador de pantalla : Asegura que tu teléfono bloquee la pantalla automáticamente.

: Asegura que tu teléfono bloquee la pantalla automáticamente. Utiliza contraseñas : Utiliza claves largas y el escaneo de huella digital para acceder a tus aplicaciones o aplicaciones.

: Utiliza claves largas y el escaneo de huella digital para acceder a tus aplicaciones o aplicaciones. Establece un código PIN para tarjeta SIM: Evita que los ladrones usen tu SIM para acceder a tu información. Configura un Pin diferente al de tu teléfono.

Evita que los ladrones usen tu SIM para acceder a tu información. Configura un Pin diferente al de tu teléfono. Cifra los datos: Habilita el cifra de datos y configura contraseñas para aplicaciones críticas.

Además, los expertos recomiendan desactivar las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Nadie es inmune al robo de un #smartphone, pero puedes asegurarte de que ningún ladrón obtenga ni un solo byte de tu información. 💥 Aquí toda la información 👉 https://t.co/hcudORpx2I#kaspersky #ciberseguridad #ios #android pic.twitter.com/bq9MKPsAen — Kaspersky Latinoamérica (@KasperskyLatino) April 1, 2026

¿Qué hacer en caso del robo de tu celular en México?

¡No entres en pánico! Si te robaron el celular lo más importante es actuar rápido, por ello, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), compartió algunos consejos para proteger tus datos:



Informa a tu banco sobre la situación y solicita el bloqueo de aplicaciones.

Contacta a tu compañía telefónica y solicita el bloqueo de tu línea para evitar el robo de datos de tus tarjetas.

Una vez que los contactes, se te pedirá el número telefónico, tu nombre, dirección y el código IMEI. El International Mobile Equipment Identity, mejor conocido como IMEI está conformado por 15 dígitos pregrabados en el dispositivo móvil, en la batería o en el estuche de compra.

De acuerdo con la Condusef, el operador se encargará de bloquear tu línea telefónica y el dispositivo, para que no pueda ser reactivado, flexeado o usado nuevamente.