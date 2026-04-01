¿Baja el precio del dólar en México? Así queda la Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados para el mes de abril 2026

¡Un nuevo mes de cotizaciones! La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México hoy 1 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores en abril 2026?

La Bolsa Mexicana de Valores cerró la jornada con un desempeño positivo, reflejado en el avance de su principal indicador, el S&P/BMV IPC, que se ubicó en 69,702.02 puntos.

Durante la sesión, el índice registró un incremento de 1.59%, equivalente a una ganancia de 1,091.3 unidades, impulsado por el buen comportamiento de emisoras clave dentro del mercado local. Este resultado sugiere un entorno de mayor confianza por parte de los inversionistas, en medio de expectativas económicas estables y movimientos favorables en los mercados internacionales.

El volumen de operación alcanzó los 165.2 millones de títulos intercambiados, lo que refleja una jornada con actividad relevante y participación activa de los inversionistas.

Cierre Wall Street HOY 1 de abril 2026

Wall Street cerró la jornada de este miércoles con ganancias generalizadas, impulsadas por el desempeño positivo de grandes tecnológicas y señales políticas que dieron respiro a los mercados.

El índice S&P 500 avanzó 0.72%, mientras que el Nasdaq Composite subió 1.16% y el Dow Jones Industrial Average ganó 0.48%.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 1 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 1 de abril de 2026, en $16.15 pesos la compra y en $18.44 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.50 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 1 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de martes 31 de marzo 2026, en 68 mil 149 dólares por unidad, registrando una importante baja de 0.13% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró su primera baja del mes tras varios días de ganancias.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 214 mil 979 pesos por unidad.

Precio del petróleo por continúa arriba de los 100 dólares

La interrupción de las exportaciones de petróleo a través del estrecho de Ormuz ha dejado al índice de referencia de Dubái para Oriente Medio, el precio utilizado para valorar casi una quinta parte del suministro mundial de crudo, en una posición peligrosa.

El crudo en Oriente Medio alcanzó casi los 170 dólares por barril, superando el máximo histórico del Brent de 147 dólares en 2008, lo que elevó rápidamente los costes para los compradores asiáticos que utilizan el crudo de referencia de Dubái.