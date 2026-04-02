¿Dólar se toma un respiro por Jueves Santo? Cierre de Bolsa Mexicana de Valores y otros mercados hoy 2 de abril

¿Se toma un respiro? La Bolsa Mexicana de Valores, Wall Street, el precio del dólar y otros mercados internacionales registraron cambios importantes para el último martes del mes. Azteca Noticas te comparte el tipo de cambio en México hoy 2 de abril 2026.

¿Cómo cierra la Bolsa Mexicana da Valores en abril 2026?

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores, el S&P/BMV IPC, registró una jornada positiva al ubicarse en 69,702.02 puntos, lo que representa un avance de 1.59% respecto al cierre previo.

En términos absolutos, el índice ganó 1,091.3 unidades, reflejando un desempeño favorable en el mercado accionario mexicano, impulsado por el comportamiento de emisoras clave.

Durante la sesión, se reportó un volumen de operación de 165,250,826 títulos, lo que indica una actividad relevante por parte de inversionistas.

Cierre Wall Street HOY 2 de abril 2026

Las bolsas de Estados Unidos cerraron con resultados mixtos este jueves, luego de recortar pérdidas más profundas, en medio de señales diplomáticas desde Medio Oriente que ayudaron a calmar a los mercados.

En el mercado energético, los precios del crudo repuntaron con fuerza: el petróleo estadounidense subió alrededor de 11%, hasta los 111 dólares por barril, mientras que el Brent avanzó cerca de 7%, hasta los 108 dólares. No obstante, los contratos para octubre se ubicaron en torno a 82 dólares, lo que sugiere que los inversionistas prevén que la crisis sea temporal.

Al cierre de la jornada, el índice Dow Jones Industrial Average cayó 0.13% a 46,504.67 puntos; el S&P 500 avanzó 0.11% a 6,582.69 unidades, y el Nasdaq Composite subió 0.18% a 21,879.18 puntos.

¿A cuánto está el dólar en México hoy 2 de abril 2026?

El precio del dólar en México en Banco Azteca cerró la jornada de hoy 2 de abril de 2026, en $16.15 pesos la compra y en $18.44 pesos mexicanos la venta en ventanilla bancaria.

Mientras que el dólar canadiense se ubica en $10.50 pesos la compra y en $13.59 pesos la venta.

Por su parte, el dólar en Tijuana cerró la jornada en $16.85 pesos la compra y en $17.10 pesos la venta; recuerda que el valor puede cambiar dependiendo del lugar al que acudas a cambiar tu dinero.

Cierre del Bitcoin HOY 2 de abril 2026

El precio del Bitcoin al término de la jornada de jueves 2 de abril 2026, en 66 mil 927 dólares por unidad, registrando una importante baja de 1.71% en comparación con su último cierre.

La criptomoneda registró otra baja por segundo día consecutivos, tras una semana llena de ganancias.

Al tipo de cambio, la criptomoneda cerró el día ubicándose en 1 millón 199 mil 970 pesos por unidad.

Precio del petróleo por continúa arriba de los 100 dólares

El precio del petróleo estadounidense cerró con un alza de más del 11% y el Brent se disparó casi un 8% el jueves en una sesión volátil, ya que los operadores estaban preocupados por las interrupciones prolongadas en el suministro de petróleo un día después de que el presidente Donald Trump dijera que Estados Unidos continuaría los ataques contra Irán.

