Inflación cede y economía resiste: así pinta el 2027 para México

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó ante la Cámara de Diputados los Pre-Criterios Generales de Política Económica, un documento clave que anticipa el panorama financiero del país en medio de un contexto internacional complejo, pero con señales de estabilidad interna.

Proyección de crecimiento y estabilidad económica

De acuerdo con las estimaciones oficiales, la economía mexicana crecería entre 1.9 y 2.9 por ciento en 2027, lo que representa una ligera mejora frente a lo proyectado para 2026. Este ajuste, aunque moderado, refleja la expectativa de un desempeño resiliente pese a factores externos como tensiones geopolíticas y la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Las autoridades hacendarias subrayaron que México mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Entre ellos destacan una deuda pública considerada sostenible y niveles históricos de inversión extranjera directa, factores que han contribuido a mantener la confianza de los mercados internacionales.

Inflación a la baja y ajuste en el tipo de cambio

En materia de inflación, el gobierno prevé una desaceleración para 2027, con una tasa estimada de 3 por ciento, por debajo del 3.7 por ciento proyectado para 2026. Esta tendencia apunta hacia una mayor estabilidad en los precios, lo que podría traducirse en un alivio para el poder adquisitivo de los hogares.

En cuanto al tipo de cambio, se anticipa un ajuste al alza, ubicándose en 18.5 pesos por dólar. Este comportamiento estaría influenciado por el entorno global, particularmente por la volatilidad en los mercados financieros y las decisiones de política monetaria en economías avanzadas.

Petróleo más barato y retos externos

Otro de los puntos relevantes es la expectativa sobre el precio del petróleo. Para 2027, se calcula un promedio de 54.7 dólares por barril, lo que representa una caída significativa de 22 dólares respecto a lo estimado para 2026. Este descenso podría impactar los ingresos públicos, considerando la importancia del crudo en las finanzas nacionales.

A pesar de estos retos, la Secretaría de Hacienda destacó que el país cuenta con herramientas para enfrentar un entorno adverso, apoyado en una política fiscal responsable.

El documento enfatiza que el crecimiento económico estará sostenido por tres pilares fundamentales: el fortalecimiento del ingreso de los hogares, la inversión en infraestructura estratégica y la disciplina fiscal. Estos elementos, según el gobierno, permitirán consolidar un desarrollo económico equilibrado y sostenible.