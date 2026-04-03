¡En pleno Viernes Santo! Movimientos fuertes en el precio de la gasolina en México

Hoy es viernes 3 de abril, y con la llegada del Viernes Santo se marca uno de los días con mayor éxodo carretero del año. Millones de automovilistas se desplazan hacia los distintos destinos turísticos del país, por lo que es clave conocer el precio de la gasolina en México.

En esta temporada de alto consumo, el gasto en combustible se convierte en una de las variables más importantes para las finanzas personales. Conocer con exactitud las tarifas vigentes te permitirá trazar una mejor ruta y evitar sobrecostos en las estaciones de servicio. A continuación, te presentamos el panorama de los energéticos para que llenes tu tanque de forma inteligente.

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De acuerdo con los datos promediados a nivel nacional reportados en las estaciones de servicio para esta jornada de Semana Santa, las cifras son las siguientes:



El litro de gasolina Regular (Magna) promedia a nivel nacional $23.70 pesos

promedia a nivel nacional La gasolina Premium se cotiza en los $28.18 pesos

se cotiza en los Para los motores a Diésel, el costo promedio nacional es de $28.79 pesos ($28.798).

Precio del Gas Natural Vehicular (GNV) en México HOY

El Gas Natural Vehicular (GNV) se sostiene como la opción de mayor ahorro para flotillas comerciales y transporte de pasajeros. Para este viernes, promedia $12.60 pesos por litro, con un registro mínimo de $10.99 pesos y un máximo de $14.49 pesos.

Precio de la gasolina en CDMX, Edomex, Jalisco y Nuevo León HOY

Las tarifas varían de un estado a otro debido a los costos logísticos, de almacenamiento y distribución. Si estás por salir de tu ciudad o transitas por alguna de las principales urbes, este es el contraste de los precios promedio:

Tipo de Combustible Ciudad de México Estado de México Jalisco Nuevo León Gasolina Regular $23.80 pesos $23.67 pesos $24.01 pesos $24.01 pesos Gasolina Premium $28.36 pesos $27.72 pesos $29.07 pesos $29.00 pesos Diésel $28.41 pesos $28.25 pesos $28.97 pesos $28.48 pesos

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¿Cuánto cuesta realmente la gasolina en México? Gobierno acuerda disminución del IEPS

Es importante señalar que el precio de la gasolina en las estaciones de servicio se mantiene estable gracias a una estrategia de contención. Para evitar que las variaciones internacionales del petróleo golpeen directamente el bolsillo de los ciudadanos, se están aplicando estímulos fiscales al impuesto de combustible (IEPS).

Si bien este subsidio previene incrementos drásticos en la inflación durante temporadas de alta demanda como Semana Santa, tiene un costo elevado. El Estado deja de recaudar cientos de millones de pesos cada día, lo que representa una carga financiera que, en última instancia, recae sobre los recursos públicos de todos los mexicanos.

Finalmente, como medida de ahorro personal, le recordamos revisar la presión de sus neumáticos antes de salir a carretera. Conducir con llantas desinfladas genera mayor resistencia y puede elevar su consumo de combustible hasta en un 10%.

