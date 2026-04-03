¡Sacudida al bolsillo! El precio del dólar se dispara mientras el conflicto en Medio Oriente continúa

Este viernes 3 de abril de 2026, la inestabilidad en los mercados financieros globales se ha intensificado. El precio del dólar estadounidense registró un repunte significativo, recuperando el terreno perdido en las jornadas previas.

El presidente Donald Trump confirmó la continuidad de las operaciones militares contra Irán por al menos dos o tres semanas más, sin definir fechas para la reapertura del estrecho de Ormuz ni mencionar un cese al fuego. Ante este escenario, las fuerzas armadas iraníes reaccionaron advirtiendo que sus próximas represalias serán todavía más agresivas y destructivas.

¿Cuál es el precio del dólar en México HOY 3 de abril de 2026?

A pesar de la turbulencia internacional, si necesitas liquidez o realizar transacciones durante este Viernes Santo, Banco Azteca mantiene operativas sus sucursales y actualiza sus cotizaciones en ventanilla:

(Se recomienda verificar en sucursal los siguientes valores):

Dólar Americano: Compra: $16.60 | Venta: $18.44

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $10.50



¿Cuánto vale un Bitcoin en pesos mexicanos HOY 3 de abril?

Con el desplome de las acciones en las bolsas de valores, el mercado de criptomonedas también refleja la tensión global, operando como un activo de seguimiento constante para quienes buscan diversificación fuera del sistema tradicional.

Para este viernes, Bitcoin cotiza HOY sosteniéndose en el rango de los 66 mil 322 dólares por unidad, lo que representa una baja de 3.63% intradía.

Al tipo de cambio de México alcanza el millón 197 mil 108 pesos.

Precio del petróleo HOY: Brent y WTI se disparan por tensión global

Este viernes, el costo del petróleo en los mercados globales registró un alza promedio del 10%. Este incremento responde a un repunte en la incertidumbre geopolítica, impulsado por la intensificación de las tensiones en Medio Oriente.

Petróleo Brent: Los futuros avanzaron 6.33 dólares (un 6.3%), para situarse en $109.03 dólares por barril.

Los futuros avanzaron 6.33 dólares (un 6.3%), para situarse en por barril. Petróleo West Texas Intermediate (WTI): Los futuros en Estados Unidos subieron 5.28 dólares (un 5.3%), ubicándose en los $111.54 dólares por barril.

Los futuros en Estados Unidos subieron 5.28 dólares (un 5.3%), ubicándose en los por barril. Mezcla Mexicana de Exportación (Pemex): $105.72 dólares por barril.

*Con información de Reuters