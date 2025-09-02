Pasos para convertir tus audios de WhatsApp en texto

¿Una nueva función? WhatsApp permite transcribir los mensajes de voz, una herramienta que facilita la comunicación entre usuarios, permitiendo acceder rápidamente al contenido sin necesidad de interrumpir sus actividades, pero ¿cómo convertir los audios a texto?

¿Cómo convertir un audio de WhatsApp a texto?

¡Toma nota! Para convertir un mensaje de voz en WhatsApp a un texto, lo primero que tienes que hacer es activar la función de “Transcripciones de mensaje de voz”, y seguir estos pasos:



Abre la conversación en la que recibiste el audio

Mantén apretado el mensaje de voz

Aparecerán varias opciones; selecciona la de “Transcribir”

Una vez dando clic a esta opción, la transcripción del mensaje comenzará hacerse de manera automática, y el texto aparecerá justo debajo de la nota de voz sin necesidad de reproducir el audio.

Recuerda que para convertir el mensaje de voz a texto, el idioma de WhatsApp debe estar configurado al idioma en el que está el audio.

¿Cómo activar la transcripción de audios en WhatsApp?

Si estás interesado en convertir audios a textos, es necesario activar la función de “Transcripción de mensajes de voz” en WhatsApp, pero ¿cómo hacerlo desde el celular?



Dirígete a “Ajustes”

Presiona “Chats”

Activa la opción de “Transcripción de mensajea de voz”

Selecciona el idioma en el que aparecerá las transcripción

Para elegir el idioma, la plataforma de mensajería mostrará varias opciones, recuerda seleccionar la correcta.

La plataforma de mensajería de Meta, señala que las transcripciones de WhatsApp son generadas gracias al teléfono inteligente, por lo que nadie podrá ver lo que dicen tus conversaciones.

¿Qué otras funciones tiene WhatsApp?

A través de un comunicado, WhatsApp presentó las nuevas herramientas que tendrá la plataforma, ¿cuále son?

