Controlan violento incendio en Teotihuacán que amenazó por horas a la Pirámide de la Luna

Un intenso incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, en el Edomex, generó alerta y un operativo de emergencia de última hora la noche del 12 de noviembre, luego de que las llamas se extendieran peligrosamente cerca de la Pirámide de la Luna, uno de los monumentos más emblemáticos del país; la rápida movilización de bomberos y brigadistas evitó que el fuego alcanzara las estructuras arqueológicas.

¿Dónde inició el incendio en la Zona Arqueológica de Teotihuacán?

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro comenzó en una zona de pastizales y matorrales secos dentro del perímetro arqueológico, donde el viento facilitó su propagación; las llamas se observaron desde varios puntos de San Juan Teotihuacán, provocando alarma entre vecinos y visitantes. Ante esta crítica situación, personal de la zona y habitantes solicitaron apoyo en el número de emergencia '911'.

Elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia de los municipios de Teotihuacán y San Martín de las Pirámides implementaron un rápido operativo nocturno de contención, utilizando mangueras, cubetas y herramientas manuales para sofocar el fuego que se mantenía activo detrás de la Pirámide de la Luna.

Las autoridades informaron que el incendio presuntamente comenzó alrededor de las 23:00 horas, en un área delimitada entre las zonas A y B del complejo arqueológico. El fuego consumió principalmente vegetación baja y hojas secas, lo que permitió a los equipos de emergencia controlar el siniestro tras más de una hora de trabajo continuo.

Hasta el momento, no se reportan personas lesionadas ni afectaciones estructurales, pero el área permaneció bajo observación; las autoridades locales mantuvieron labores de enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego reavivara.

Por su parte, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó que las llamas no alcanzaron las estructuras prehispánicas, aunque personal especializado realizará una evaluación técnica para descartar daños y determinar si será necesario aplicar mantenimiento preventivo.