Secretaría de Seguridad emite ALERTA por el frío en México y lluvias este fin de semana

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), ha emitido una alerta a la población ante la inminente llegada de un nuevo frente frío por el noroeste de México y la persistencia de lluvias intensas en el sureste.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica un descenso de temperatura, lluvias fuertes y rachas de viento, principalmente en Baja California. De forma simultánea, se esperan lluvias de intensas a torrenciales en Quintana Roo, y fuertes en Campeche y Yucatán.

¿Cuáles son los estados más afectados por el frío y las lluvias?

Según el pronóstico oficial, la afectación se divide en dos grandes zonas:



Por el Nuevo Frente Frío:

Baja California: Se espera un marcado descenso de temperatura, vientos fuertes y lluvias.

Por Canales de Baja Presión y Humedad:

Quintana Roo: Lluvias intensas a puntuales torrenciales, con riesgo de trombas marinas.

Campeche y Yucatán: Lluvias fuertes a muy fuertes.

Michoacán, Tamaulipas, Puebla, Estado de México, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco: Lluvias y chubascos dispersos.



¿Cómo protegerse del frío? Las recomendaciones de Protección Civil

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) ha emitido una serie de recomendaciones cruciales para que la población se proteja de las bajas temperaturas:



Abrigarse Adecuadamente: Usar varias capas de ropa, especialmente durante la mañana y la noche.

Es vital cubrir cabeza, manos y rostro para evitar la pérdida de calor corporal.

Es vital cubrir cabeza, manos y rostro para evitar la pérdida de calor corporal. Evitar Cambios Bruscos de Temperatura: No exponerse al frío de manera repentina después de estar en un lugar cálido.

Se recomienda consumir alimentos ricos en vitaminas A y C.

Alerta por monóxido de carbono: El "asesino silencioso"

Una de las advertencias más importantes de la SSPC es sobre el riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas sin olor que puede ser mortal.



No usar braseros o anafres: Se pide evitar el uso de estufas, braseros u hornillas de gas o leña para calentar las habitaciones.

Ventilación adecuada: Al usar calentadores, es indispensable mantener una ventilación adecuada para prevenir la acumulación de gas y permitir que el combustible haga buena combustión.

Al usar calentadores, es indispensable para prevenir la acumulación de gas y permitir que el combustible haga buena combustión. Revisar instalaciones: Verificar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas.

Verificar que las rejillas de ventilación no estén obstruidas. Ante la sospecha de intoxicación (dolor de cabeza, mareo, vómito), ventilar el lugar y llamar a emergencias.

La CNPC y el SMN continúan el monitoreo permanente de los sistemas atmosféricos y piden a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales.