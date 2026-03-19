¡No caigas en la trampa! Consejos para detectar aplicaciones falsas

¡Cuida tus datos! En un mundo digital lleno de riesgos, las aplicaciones falsas se han convertido en la trampa perfecta para el robo de datos confidenciales, un problema que afecta a millones de personas en México y el mundo, pero ¿cómo identificar si una app no es real?

¿Cómo funcionan las aplicaciones falsas?

Las aplicaciones fraudulentas circulan a través de anuncios por mensajes SMS y redes sociales como WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube o Instagram; el objetivo es que las víctimas descarguen la app y así poder robar sus datos personales y financieros.

Para ganar la confianza de las víctimas, los ciberdelincuentes suelen simular ser un banco, proveedor de préstamos o de servicios financieros "confiables".

Señales para identificar una aplicación fraudulenta

¡No caigas en trampas! Expertos en ciberseguridad compartieron algunas señales clave para identificar aplicaciones de préstamos falsas en redes sociales.



Te piden descargar la aplicación a través de un links de WhatsApp u otras redes sociales.

Ofrecen préstamos demasiado perfectos para ser reales, no piden requisitos, las tasas son muy bajas y la aprobación es inmediata.

Revisa las reseñas y opiniones de la aplicación; si son repetitivas y exageradamente positivas, podría tratarse de una app falsa.

Piden permisos innecesarios; piden acceder a fotos, micrófonos y hasta tu ubicación.

Además, es importante tener en cuenta que si una aplicación de préstamos NO cuenta con presencia en redes sociales o una página web oficial, esto podría tratarse de una trampa.

¿Qué hacer si instalaste una aplicación sospechosa?

En caso de descargar una aplicación falsa en tu celular, lo importante es actuar de manera inmediata y los más rápido posible, esto para evitar el robo de datos, pero ¿qué tengo qué hacer?



Corta la conexión a internet o pon tu celular en Modo Avión.

o pon tu celular en Modo Avión. Elimina la aplicación de raíz, muchas veces no basta con solo borrar el icono.

de raíz, muchas veces no basta con solo borrar el icono. Revisa los "Administradores de los Dispositivos"; algunas apps falsas se dan estos permisos para no poder ser borradas.

Cambia tus contraseñas: Si la aplicación tuvo acceso a tu teclado o mensaje, esto significa que tus datos podrían estar comprometidos; se recomienda modificar las claves desde otro dispositivo.

Consejos para descargar aplicaciones seguras en el celular

¡No entres en pánico! Te compartimos algunos consejos para no descargar aplicaciones falsas o sospechosas.

