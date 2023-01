¿Cómo es la vida de los artistas callejeros en México?

Los artistas callejeros son aquellas personas que crean y muestran su arte en distintos lugares públicos, esto como una forma de expresar sus sentimientos, opiniones e ideologías.

En México existe una gran cantidad de artistas callejeros, y es común encontrase con ellos en algunas calles del país, principalmente en los camiones, pero ¿Alguna vez te has preguntado cómo es su vida?

Iris y Bruno, la historia que comenzó por la música

La historia de Iris Martínez y Bruno Ramírez comenzó de una forma profesional, pues ambos se dedicaban a rapear en los camiones; sin embargo, con el paso del tiempo y a la hermosa voz de Iris, Bruno quedó hipnotizado por ella.

“Me la encuentro en el camión cantando, me encanta su voz, me enamora su voz como toda sirena, y le digo, sabes qué, quiero que me ayudes”, contó Bruno en una entrevista para Fuerza Informativa Azteca.

Tiempo después llegó una nueva integrante a la familia, Samantha, una pequeña que con tan solo un año de edad ya acompaña a su mamá y papá a cantar en los camiones.

De acuerdo con Iris y Bruno, actualmente su jornada de trabajo es de al menos 5 horas, que es lo que aguanta la bebé, ganando aproximadamente 200 pesos por día.

Artistas callejeros utilizan su talento para sobrevivir y hablar por el pueblo

La mayoría de los artistas callejeros, además de utilizar su talento para salir adelante y trabajar, son considerados como la voz del pueblo de México, ya que en casos como el de Iris y Bruno, tratan de explicarle a los pasajeros las situaciones políticas y sociales que se vive en el país.

“Nos dedicamos a rapear en los camiones, somos artistas urbanos. Nosotros tenemos la oportunidad de ser la voz del pueblo, la voz del barrio y representamos eso”, explicó Bruno.

¿Cómo funciona el trabajo de los artistas callejeros?

Trabajar en las calles también tiene un proceso, pues estos artistas callejeros aseguran que para poder subirse al camión y cantar, se debe pagar una cuota a los líderes de ruta, la cual oscila entre los 50 a 100 pesos semanales.

Sin embargo, todo depende del camino que decidan tomar, ya que hay veces en las que los conductores los dejan subir sin necesidad de pagar esta famosa cuota.

“Sí, es que en algunas rutas que si nos dan el paso o que si nos dejan trabajar en una vuelta (…) A veces nos dicen pues sabes qué, nos vas a tener que dar 50 ó 100 pesos a la semana por trabajar”, explicó Iris.