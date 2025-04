Tu libertad de elegir está en juego: Así actúa la censura en gobiernos totalitarios

La censura es el arma de los gobiernos totalitarios para controlar la información y limitar la libertad de expresión, pero la verdadera decisión está en manos de cada ciudadano. En un contexto donde se busca restringir qué ver, oír y pensar, voces ciudadanas alzan la voz para defender el derecho a elegir libremente sus contenidos mediáticos.

Con testimonios contundentes, Fuerza Informativa Azteca (FIA) profundiza en la importancia de ejercer la censura personal y no permitir que el gobierno imponga límites.

La censura como herramienta de gobiernos totalitarios

La historia demuestra que todos los gobiernos totalitarios son enemigos de la libertad de expresión, utilizando la censura como su principal arma para controlar a la población; sin embargo, es fundamental entender que “solo usted tiene el poder de censurarnos”, enfatizan ciudadanos entrevistados, quienes llaman a no dejarse engañar ni intimidar por el discurso oficial que busca imponer restricciones.

La censura personal como acto de libertad responsable, ¿qué dicen los ciudadanos?

Verónica, una ciudadana, alerta que “tenemos que tener total libertad de escoger lo que queremos ver o no ver, y eso pasa en los países comunistas, así empiezan con censurar, censurarnos y pienso que es muy grave lo que nos puede pasar, esa iniciativa no debe pasar”. Norma González, una ama de casa, reafirma esta postura: “La censura soy yo, yo decido qué hacer y qué no hacer. El gobierno no tiene por qué mandar en nosotros, nosotros somos libres, por eso es un país libre, también”.

El mensaje clave es que la censura debe ser un acto personal y consciente, no impuesto por el gobierno. Olivia, otra ama de casa, sostiene que “los que decidimos somos nosotros, somos adultos, tenemos que decidir nosotros mismos, qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta, porque él no es el que nos tenga que decir, qué hacer y no hacer, o qué ver o no ver”. Así, la censura se convierte en una herramienta de responsabilidad individual, un derecho que protege la libertad en un país democrático.

Ley Censura: El peligro de perder la libertad de elección

El riesgo es inminente: desde el poder se intenta quitar a los ciudadanos la libertad de elegir qué consumir en medios, qué pensar y cómo expresarse. Pero la conclusión es clara: “aquí el único que tiene derecho a censurar o a censurarnos es usted”. Esta reflexión invita a la sociedad a defender la libertad de expresión y a ejercer su poder de decisión para mantener viva la democracia.