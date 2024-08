¿Estafas con ‘cheques’? Así funcionan estos fraudes en México; así puedes evitarlo

¡Atención! La delincuencia en México es un grave problema al que se enfrentan millones de mexicanos día con día, pues los delincuentes crean distintas formas para robar las pertenencias de las y los ciudadanos, un ejemplo de ello es la estafa del cheque, pero ¿cómo funciona esta modalidad?

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que las y los mexicanos suelen sentirse inseguros en las calles que regularmente transitan.

¿Cómo funciona la ‘estafa del cheque’? Así operan los delincuentes

¡Qué no te engañen! El primer paso de estos delincuentes es buscar a la víctima, una vez seleccionada, se acercan a pedir ayuda para poder cambiar un cheque con la excusa de no saber cómo se hace, incluso con que no saben leer. Por lo general, estos fraudes se cometen entre varias personas y suelen interceptar a las víctimas en lugares públicos y concurridos.

“Yo estaba en una plaza y llega un señor por detrás de mí y me dice… “Disculpe señorita me puede ayudar, tengo unos papelitos que quiero cambiar y no sé leer”... Eran 3 cheques que decían al portador”, explicó Yareli, una ciudadana, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Para ganar la confianza de la víctima, uno o más cómplices se acercan para poder “involucrarse” en el supuesto problema, ofreciéndose a cambiar el cheque y dejando objetos de valor, como su celular o mochila, para asegurar que regresarán con el dinero. Después llegan con la excusa de no poder sacar más dinero, por lo que piden de tú ayuda, solicitando que dejes tus pertenencias, y mientras vas al banco, ellos aprovechan para llevar sus cosas.

¿Cómo evitar ser víctima de este tipo de estafas?

Expertos aseguran que aunque este tipo de estafas son una de las más antiguas, aún existen delincuentes que la siguen utilizando para robar las pertenencias de los ciudadanos, pero ¿cómo evitar ser víctima de fraude?

Lo primero que se recomienda es dudar de las historias y no dejarse llevar por las apariencias.

“Es muy viejito, es el abuelito de los fraudes contemporáneos (...) De todas maneras la advertencia siempre es cuando una persona plantee en la calle que está en una emergencia y que requiera ayuda, sea para tarjeta de crédito, un cheque, u otro tipo de situación de intercambio para encontrar liquidez (...) Hay que dudar completamente la versión de esa historia”, recomendó Salvador Guerrero Chiprés, Presidente del Consejo Ciudadano, para Fuerza Informativa Azteca.