¿Cómo hacer un presupuesto mensual? Guía paso a paso para organizar tus finanzas

Un presupuesto mensual es una herramienta que permite organizar el dinero que entra y que sale cada mes para tener un mejor control de tus finanzas personales.

Elaborarlo ayuda a reconocer cuánto dinero se destina a gastos fijos, variables, ahorro y deudas, lo que facilita la toma de decisiones y reduce el riesgo de gastar más de lo que se gana.

Guía para hacer un presupuesto mensual

¿Te ha pasado que llega la quincena y tu ya no tienes dinero? Muchas veces pasa y ni siquiera sabemos que se va.



Comienza por hacer una lista, según su importancia, de todas tus metas financieras (por ejemplo: irte de vacaciones, comprar un auto, juntar para el enganche de una casa), el costo y el tiempo estimado que te tomará lograrlas. Asegurate de tener metas realistas que sean acordes a tus posibilidades. Consulta cuáles son tus principales gastos hormiga. Muchas veces gastas en cosas que aunque parezcan pequeñas se puede convertir en una fuga para tus finanzas personales. Considera siempre el costo de oportunidades de cada una de tus decisiones.

Elabora tu presupuesto paso a paso

Para elaborar tu presupuesto puedes apoyarte de una hoja y comenzar por dividir los ingresos mensauales y los gastos mensuales.



Ingresos mensuales

Salario

Negocio familiar (si es que se tiene)

Otros ingresos

TOTAL DE INGRESOS MENSUALES

Salario Negocio familiar (si es que se tiene) Otros ingresos TOTAL DE INGRESOS MENSUALES Gastos mensuales

Pago de renta

Predial/ mantenimiento

Agua, luz, teléfono y gas

Celular

Alimentación

Vestido y calzado

Escuela

Transporte

Diversión

Pago de otros créditos (tarjetas, tv, etc)

Otros gastos

TOTAL DE GASTOS MENSUALES

Presupuesto mensual paso a paso|CONDUSEF

Los ingresos fijos son entradas regulares, como un sueldo o una pensión y las variables son cuando el monto cambia de un mes a otro, esto aplica para los ingresos como para los gastos mensuales.

Una vez tengas identificados todos tus gastos del mes, el siguiente paso es clasificarlo por categorías, como alimentación, vivienda, transporte, salud, educación o entretenimiento.

Esto te permitirá saber con mayor claridad en qué se va tu dinero y en detectar áreas donde podrías reducir tus gastos.

Depués tienes que comparar el total de tus ingresos con el total de tus gastos: si ambos son iguales, tus finanzas estan equilibradas, aunque cualquier gasto imprevisto podría afectar tu presupuesto.

Si tus ingresos son mayores que tus gastos, tendrás un excedente que puedes destinar a otro ahorro o algún fondo de emergencia. Pero si gastas más de lo que ganas, será necesario ajustar tu presupuesto, reducir gastos innecesarios y evitar endeudarte.