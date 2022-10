Así se puede identificar un billete falso en México

Claudia es comerciante y cada billete que recibe lo revisa minuciosamente, porque asegura que el engaño está a la orden del día. “Normalmente son de 500 pesos los que nos tratan de meter, de 50 pesos también ya hay billetes falsos, es el plástico más grueso y la mariposa se despinta luego luego, últimamente han traído varios de 50 falsos”, relata.

En efecto, el Banco de México reporta que el billete más falsificado es el de 500 pesos, seguido por el billete de 50 pesos.

En 2021, el Banco de México captó 258 mil 508 piezas falsas y la cifra va en aumento, tan solo de enero a septiembre de este año, reportan más de 283 mil piezas apócrifas.

Incluso circulan videos en redes sociales de billetes alterados, como el de 50 pesos, que en lugar de mostrar el rostro de José María Morelos, aparece el del fallecido cantante Juan Gabriel.

Bancos centrales, contra falsificación de billetes

Sin embargo, el Banco de México no tiene registro de ninguna pieza con esas características. Cedrian López-Bosch, especialista de la Sociedad Numismática de México, explica: “Todos los bancos centrales están en esta carrera siempre para prevenir y combatir la falsificación, cada vez que se emite una nueva familia de billetes las medidas son muchas más difíciles de imitar”.

Elías es dueño de un café internet, ha sido engañado en diversas ocasiones, pero hoy utiliza luz negra para defenderse. “Al menos ya cuando tienes más experiencia, te das el tiempo para revisar los billetes”, comenta.

Hay quienes usan plumones especiales y se la pasan marcando todos los billetes, como el señor Gerardo, dueño de una vidriería.

Pero este es un método que no recomienda el Banco de México, porque el resultado puede no ser fidedigno. “El billete, lo que hay que hacer, es verlo a contraluz, tienen una marca de agua, tambien tiene tintas que cambian de color no solo en la denominación , sino tambien en las ventanas, entonces eso es una medida de seguridad adicional”, indica Cedrian López-Bosch.

La mejor recomendación que hace la autoridad es estar informado sobre las medidas de seguridad de cada pieza y saber identificarlas, aseguran que entre todos podemos disminuir la incidencia, pero sobre todo, evitar perder nuestro dinero.