Familia de Edith Guadalupe denuncia extorsión en la Fiscalía CDMX: “Me piden dinero por debajo del agua”

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar fue hallada sin vida dentro de un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la CDMX; sin embargo, la historia de la joven que desapareció el pasado 15 de abril también ha mostrado una cruda realidad en el país: su familia ha denunciado abiertamente que se trata de un nuevo caso de impunidad y corrupción institucional.

Claudia Zaldívar, madre de la joven, confirmó que desde el primer día entregó la ubicación exacta de su hija, pero se topó con una barrera económica impuesta por quienes debían protegerla.

"Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale... acá cuento con los mensajes en donde yo le envío a la gente. Solamente le pedí la placa y su nombre y no me lo quiso dar", declaró Claudia Zaldívar ante los medios.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



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Caso de Edith Guadalupe: Familia denuncia corrupción y negligencia

La familia de Edith no solo tuvo que realizar el trabajo de investigación por su cuenta, recolectando videos de seguridad de vecinos para rastrear el trayecto del mototaxi por aplicación que abordó la joven, sino que también enfrentaron trabas sistemáticas por parte de la autoridad capitalina.

Alejandro Zaldívar, tío de Edith, respaldó la denuncia de extorsión, señalando que la agilidad de los procesos de búsqueda parecía tener un precio:



Acceso restringido al C5: El tío de la víctima aseguró que les pidieron dinero para "agilizar" el acceso a los videos del C5, bajo el argumento de que así los procesos "salen más rápido".

El tío de la víctima aseguró que les pidieron dinero para "agilizar" el acceso a los videos del C5, bajo el argumento de que así los procesos "salen más rápido". Cámaras "inservibles": La madre de la joven cuestionó por qué las cámaras cercanas a su domicilio supuestamente no funcionaban, mientras que las del edificio en Avenida Revolución 829 sí mostraron el ingreso de Edith, pero no su salida.

La madre de la joven cuestionó por qué las cámaras cercanas a su domicilio supuestamente no funcionaban, mientras que las del edificio en sí mostraron el ingreso de Edith, pero no su salida. Omisión inicial: A pesar de tener la ubicación desde el primer día, el personal de la Fiscalía se habría negado a ingresar al inmueble por no contar con una orden, retrasando el hallazgo hasta este viernes.

Lamentable: encontraron el cuerpo de Edith adentro de una bolsa



La joven salió de casa buscando trabajo, después de eso, su familia no supo más de ella. Con ayuda de cámaras de los vecinos vieron que entró a un edificio y nunca salió de ahí.



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Confirman el hallazgo del cuerpo de Edith Guadalupe en edificio de la Benito Juárez

El cuerpo de Edith fue localizado finalmente esta mañana en el estacionamiento del edificio al que entró hace dos días para buscar una oportunidad laboral. Según el testimonio de su tío, la administradora del inmueble permitió el paso a los padres para informarles que habían encontrado a una persona fallecida dentro de una bolsa negra.

La Fiscalía CDMX confirmó que el caso ya se investiga bajo el protocolo de feminicidio; sin embargo, para la familia la justicia no solo implica detener a quien le arrebató la vida a la joven de 21 años, sino sancionar a los servidores públicos que intentaron lucrar con su desaparición.

#Actualización | La @FiscaliaCDMX confirma que el cuerpo encontrado en un edificio de Avenida Revolución si es el de Edith Guadalupe, de 21 años de edad. La investigación se seguirá bajo el protocolo de feminicidio.



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La familia ha advertido que mandtendrían los bloqueos en avenidas como Revolución y Eje 6 hasta obtener respuestas claras y castigo para los responsables. "Si no van a hacer su trabajo como no lo hicieron desde un principio, entonces nosotros entramos a revisar el edificio", sentenció la madre de Edith antes de confirmarse el deceso.