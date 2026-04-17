México, el país donde las familias encuentran a sus desaparecidas antes que las autoridades: Cronología de la desaparición y muerte de Edith

Edith Guadalupe solo quería trabajar, lo mismo que muchas jóvenes en un país en el que ser mujer representa un riesgo. Acudió a una supuesta cita de trabajo y ya no regresó a casa. Pero, como si eso no fuera algo de por sí terrible por contar, las autoridades no respondieron con prontitud para su localización; fue su familia y la ciudadanía quienes dieron con su paradero, quienes rastrearon hasta lo último para ellos sí dar con la joven de 21 años.

El caso de Edith Guadalupe Valdez, de 21 años, ha conmocionado a la Ciudad de México tras el hallazgo de un cadáver en el edificio 829 de la Avenida Revolución.

⭕️ #ÚltimaHora | Encuentran el cuerpo de Edith



La joven Edith Guadalupe salió de su casa en Iztapalapa buscando trabajo, entró a un edificio en Benito Juárez, pero nunca salió.



Su familia exigía respuestas, pero les dijeron que no podían entrar sin una orden o sin la famosa… pic.twitter.com/wLvxWFXwfl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Lo que comenzó como un viaje hacia una oportunidad laboral terminó en una movilización social debido a la falta de resultados institucionales. Fue la persistencia de sus padres y tíos lo que permitió reconstruir el trayecto de la joven, denunciando además obstáculos y presuntos actos de corrupción por parte de las autoridades durante el proceso de localización.

Cronología de una joven que desapareció y fue localizada por su propia familia

Día 1 de la desaparición: La partida y el último contacto

La tragedia comenzó el pasado día 15 a las 16:27 horas. Edith salió de su hogar en la colonia La Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa, con el objetivo de llegar a una cita de trabajo en la alcaldía Benito Juárez. Para trasladarse, abordó un servicio de transporte privado en modalidad de motocicleta.

Lamentable: encontraron el cuerpo de Edith adentro de una bolsa



La joven salió de casa buscando trabajo, después de eso, su familia no supo más de ella. Con ayuda de cámaras de los vecinos vieron que entró a un edificio y nunca salió de ahí.



Tras exigir respuestas y bloquear… pic.twitter.com/8XrsrrcHtB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

Según relató su tío, Alejandro Salvador Saldívar Luna, la joven mantenía comunicación con su círculo cercano y envió su ubicación final al llegar a su destino: un complejo de edificios en la Avenida Revolución. Después de ese mensaje, el teléfono de Edith dejó de responder, marcando el inicio de una angustia que se prolongaría por dos días.

Día 2: La búsqueda de su familia y la ciudadanía

Ante la ausencia de respuestas por parte de la Fiscalía, la familia decidió no esperar. Durante estas jornadas, los allegados de Edith se convirtieron en investigadores.

TAMBIÉN LEE: Edith Guadalupe fue hallada sin vida en CDMX: desapareció tras salir a buscar trabajo

Recorrieron la zona de la colonia Nonoalco y, gracias al apoyo de los vecinos que facilitaron acceso a sus cámaras de seguridad privadas, lograron lo que las autoridades no habían hecho: confirmar que la joven descendió de la motocicleta e ingresó al inmueble de Revolución 829.

¿Cómo es posible que la @FiscaliaCDMX se aproveche de una desaparición?



La señora Claudia Zaldívar pidió ayuda para encontrar a su hija Edith. Sin embargo, se topó con una bola de corruptos que intentaron extorsionarla.



La entrevista con @isidrocorro pic.twitter.com/vKk2o6p6Y5 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 17, 2026

En este periodo, la familia enfrentó denuncias de corrupción. Alejandro Salvador señaló que, al intentar acceder a los videos oficiales del C5, personal de la Fiscalía presuntamente les solicitó dinero "por debajo del agua" bajo el argumento de que el pago agilizaría los trámites y permitiría obtener las grabaciones con mayor rapidez.

Día 3: Presión a las autoridades con bloqueo y el hallazgo de la joven

Tras días de inacción oficial pese a las pruebas aportadas por la familia, los allegados de Edith radicalizaron su protesta y realizaron un bloqueo en el Circuito Interior.

Esta medida de presión obligó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a ejecutar finalmente una orden de inspección en el edificio señalado.

El desenlace ocurrió cuando la administradora del inmueble permitió el ingreso de los peritos. En la zona del estacionamiento, debajo de la estructura principal, fue localizado un cuerpo dentro de una bolsa negra.

Aunque los familiares esperaban un milagro, fueron notificados de que debían acudir al Ministerio Público para realizar el proceso de identificación oficial.

México, el país donde las familias localizan a sus desaparecidos antes que el gobierno

Hoy, mientras la familia sufre por el hallzago sin vida de la joven, el sentimiento social es de indignación, pues muchas mujeres son engañadas con promesas de mejores empleos en lugares, de donde "nunca van a salir".

