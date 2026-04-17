Edith Guadalupe fue hallada sin vida en CDMX: desapareció tras salir a buscar trabajo

Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, de 21 años, fue reportada como desaparecida el 15 de abril de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), pero está mañana se dio a conocer que fue encontrada sin vida.

Su cuerpo fue localizado dentro de un edificio ubicado en Avenida Revolución 829, colonia Nonoalco, alcaldía Benito Juárez, lugar al que se le vio ingresar pero ya no salió. Lo último que se supo fue que abordó un servicio de mototaxi por aplicación para llegar al lugar.

Los familiares de la joven por ahora iniciarán con el proceso de reconocimiento del cuerpo, en tanto las investigaciones por este caso se mantienen abiertas para saber qué ocurrió tras ser vista por última vez y previo a su hallazgo.

¿Qué se sabe de la desaparición de Edith Guadalupe?

La Fiscalía General de Justicia de la CDMX inició la investigación correspondiente tras recibir la denuncia por la desaparición y la Comisión de Búsqueda de Personas emitió la ficha para localizarla.

En el boletín con el folio D/01264/2026/CBP se indica que fue vista por última vez en la colonia Magdalena Atlazolpa.

La joven salió de su casa para buscar trabajo, sin embargo, no volvió y después de dos días de búsqueda este viernes 17 de abril su cuerpo fue encontrado en el estacionamiento del edificio.

Familia de Edith Guadalupe protestó para exigir la localización de la joven

Momentos antes de que se informara sobre el hallazgo del cuerpo, familiares de la joven se encontraban manifestándose afuera del edificio para exigir la localización de Edith Guadalupe.

No obstante, cuando se encontraban bloqueando la vialidad, fueron informados por las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en el inmueble.

Fue también anoche cuando su familia se manifestó en la zona de Iztapalapa para exigir la pronta localización de la mujer de 21 años.

Edith Guadalupe envío su ubicación a una tía y fueron a buscarla

La familia tuvo conocimiento de la localización de ella debido a que Edith previamente envió su ubicación a una tía.

Esta información fue compartida con la fiscalía previo al hallazgo, cuyo personal al parecer no quise entrar por no tener una orden para ingresar.

El conductor del mototaxi realizó un viaje para ella y la dejó afuera del edificio, lugar en el que se supo que se encontraba por última vez.

Fiscalía de CDMX confirma muerte de Edith Guadalupe e investiga feminicidio

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó que el cuerpo hallado es Edith Guadalupe.

El caso será investigado como feminicidio, con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar y llevar ante la justicia a quien o quienes resulten responsables.

La investigación logró establecer la última ruta conocida de la víctima, incluyendo su traslado al inmueble ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

Desde las 1:30 horas de este 17 de abril se inició una inspección ministerial en el inmueble referido, en la que se realizaron diversas diligencias y aseguramientos con distintos hallazgos, los cuales permitieron finalmente la localización del cuerpo de la víctima.

A partir de las 5:30 horas, peritos de la Fiscalía comenzaron el procesamiento del lugar y del cuerpo, conforme a los protocolos correspondientes.