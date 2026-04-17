Balacera en la colonia Anáhuac: Caen tres más luego del ataque en la Miguel Hidalgo

Luego del incidente en la esquina de las calles Lago Zirahuén y Laguna de Mayrán, en la colonia Anáhuac, donde un grupo armado disparó e ingresó a una vivienda, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) desplegó unidades para dar con los presuntos responsables.

Estas acciones derivaron en dos intervenciones simultáneas en la alcaldía Miguel Hidalgo, logrando desarticular una parte operativa de este grupo generador de violencia.

Balacera en la colonia Anáhuac: Van 5 detenidos tras ataque en CDMX

Las capturas no fueron fortuitas. Los efectivos de la SSC detectaron patrones de conducta inusuales en puntos estratégicos de la colonia Anáhuac y zonas aledañas:



Intercepción en Laguna de Guzmán: Dos jóvenes de 19 y 25 años fueron ubicados a bordo de una motoneta negro con rojo. Al intentar evadir a los oficiales, se les cerró el paso y, tras una revisión, se les encontró un arma corta abastecida y un kilogramo de marihuana.

Dos jóvenes de fueron ubicados a bordo de una motoneta negro con rojo. Al intentar evadir a los oficiales, se les cerró el paso y, tras una revisión, se les encontró un arma corta abastecida y un kilogramo de marihuana. Persecución en Los Peralitos: Casi al mismo tiempo, en la calle Laguna de Términos, un joven de 21 años que conducía una motocicleta azul sin placas intentó huir a toda velocidad. Sin embargo, perdió el control de la unidad y se impactó contra un poste, momento en que fue asegurado con otra arma corta y medio kilo de droga.

Los detenidos fueron identificados como Santiago de Jesús "N", Ángel Iván "N" y Joaquín "N".

#Importante | Resultado del reforzamiento de los patrullajes preventivos en @AlcaldiaMHmx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Santiago de Jesús "N", Ángel Iván "N" y Joaquín "N", presuntos integrantes de un grupo delictivo relacionado con un reporte de disparos ocurrido el 15… pic.twitter.com/5wCUFICDuB — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 17, 2026

Anti-Unión Tepito, posibles responsables de la balacera en la colonia Anáhuac

De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía y la SSC, los cinco sujetos que ya se encuentran bajo custodia forman parte de una estructura delictiva dedicada no solo al narcomenudeo, sino también a la extorsión y el homicidio en la zona poniente de la ciudad.

Como resultado de este último golpe, las autoridades reportaron el decomiso de los siguientes artículos:



Marihuana: Alrededor de 1.5 kilogramos de hierba verde.

Alrededor de 1.5 kilogramos de hierba verde. Armamento: Dos armas de fuego cortas y 16 cartuchos útiles.

Dos armas de fuego cortas y 16 cartuchos útiles. Vehículos: Dos motocicletas (una de ellas circulaba sin placas).

Dos motocicletas (una de ellas circulaba sin placas). Comunicación: Tres teléfonos celulares que serán analizados para rastrear posibles nexos.

🔴 Reportan disparos en la esquina de Lago Zirahuén y Laguna de Mayrán, en la colonia Anáhuac, #CDMX; por ahora se mantiene la movilización en la zona 👮‍♂️📍



🎙️ Nuestro compañero Saúl Díaz (@Tritonazteca01) ya está en el lugar para traer toda la información pic.twitter.com/bDu84iiKJt — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

Aunque las autoridades mantienen bajo resguardo el predio de la calle Lago Zirahuén donde inició el conflicto, fuentes externas señalan que el enfrentamiento original pudo ser un intento de incursión de La Anti Unión Tepito para ganar terreno en la demarcación.

Por ahora, los tres nuevos detenidos han sido puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

