¿Cómo llegar hasta el “perro gordo de Texcoco”? Las rutas para conocer al lomito

El “perro gordo de Texcoco” se ha convertido en una curiosa atracción para locales y visitantes, gracias a su peculiar aspecto y carisma que lo han hecho viral en redes sociales. En esta nota te contamos las rutas más sencillas para llegar hasta el lomito en transporte público, para que no te pierdas la oportunidad de saludarlo.

Ubicado en un punto específico de la ciudad, este lomito ha despertado el interés de quienes desean conocerlo en persona.

Rutas para llegar al lugar del “perro gordo de Texcoco”

Para llegar hasta este famoso perrito te daremos tres rutas en transporte público para que no te pierdas la oportunidad de conocerlo.



De Plaza de la Constitución, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, caminarás aproximadamente 6 minutos para llegar hasta El Museo de la Ciudad, donde tomarás el Metrobús que va hacia San Lázaro (Sur), y te bajarás en la estación Moctezuma, finalmente tomarás un camión que diga San Lázaro-Texcoco, que te dejará en Texcoco C. Leandro Valle por toda esa vía podrás encontrarte con este famoso perrito.

Del Metro Taxqueña, tendrás que transbordar hasta Pino Suárez, y bajarte en Moctezuma, saldrás del metro y tomarás un camión que diga San Lázaro-Texcoco, y te bajarás en Texcoco C. Leandro Valle.

Finalmente, si vas por Ciudad Nezahualcóyotl, tendrás que dirigirte al metro Nezahualcóyotl y bajarte en Oceanía, donde también, al igual que en las demás rutas, tendrás que tomar el camión de San Lázaro-Texcoco, y te bajarás en Texcoco C. Leandro Valle.

Pero si crees que es más fácil, puedes buscar en Google Maps, ““perro gordo de Texcoco”, y dirigirte desde cualquier parte a visitarlo.

¿Por qué el “perro gordo de Texcoco” es la nueva atracción de Edomex?

En las calles de Texcoco, Estado de México, se encuentra “El perro gordo de Texcoco”, una perrita callejera que se ha convertido en toda una celebridad local, considerándola como una atracción turística del municipio mexiquense.

También conocida como “La Gorda”, todos los días se acuesta a dormir en la banqueta y recibe a los visitantes; todos los comerciantes la cuidan y le dan alimento.