Confirman aumento a la tarifa del transporte público en Edomex; ¿cuánto cuesta actualmente?

¡Ya es un hecho! Autoridades del Estado de México (Edomex) confirmaron que, tras siete años sin ajustes y ante protestas de concesionarias, habrá un aumento en la tarifa del transporte público.

Aunque todavía no se ha definido cuánto costará ni cuándo entrará en vigor el nuevo precio, el anuncio se realizará por la actual gobernadora Delfina Gómez.

¿Por qué subirá el costo del pasaje en Edomex?

El subsecretario de Movilidad, Ricardo Delgado, confirmó este miércoles 6 de agosto que el incremento en el costo se debe a los insumos para operar las unidades.

“Los transportistas llevan siete años sin incremento. Eso tiene que ser una realidad”, señaló el funcionario. Sin embargo, también reconoció que el alza debe ser razonada y equilibrada para no afectar el bolsillo de los usuarios.

El funcionario explicó que muchas personas necesitan tomar hasta tres unidades para llegar a su destino, por lo que incluso un aumento de dos o tres pesos podría representar un golpe fuerte a su economía diaria.

📃 #ComunicadoDePrensa



Atiende Secretaría de Movilidad más de 3 mil quejas ciudadanas por malas prácticas del transporte público.



Más información:👇🏼 pic.twitter.com/uDgOvoMUly — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) August 7, 2025

¿Cuánto podría costar el pasaje en el Edomex?

Aunque todavía no se hace oficial el nuevo precio del pasaje, los concesionarios han propuesto que el incremento sea de hasta 4 pesos.

De aprobarse esta solicitud, el pasaje mínimo podría pasar de los actuales 12 pesos a 16, mientras que el máximo rondaría los 29 pesos en rutas más largas.

Por ahora, se están realizando estudios técnicos para definir la nueva tarifa. Este análisis está siendo elaborado por expertos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿Cuál es el costo actual del transporte público en Edomex?

Actualmente, el costo del transporte público en el Edomex es de 12 pesos para recorridos de hasta 5 kilómetros. A partir de ahí, se cobra un adicional de 25 centavos por cada kilómetro extra.

En algunas rutas concesionadas, los primeros 10 kilómetros cuestan 9 pesos, y también se cobra un adicional de 0.25 pesos por kilómetro excedente.

Por otro lado, en el caso del Mexicable, el sistema de teleférico que conecta zonas altas del Valle de México, la tarifa por viaje es de 9 pesos.

Aunque las autoridades han confirmado que sí habrá aumento, no han detallado la fecha exacta en que se hará oficial ni cuándo comenzará a aplicarse, por lo que se espera que en los próximos días se dé el anuncio.