¡Urgente! Tres menores desaparecen en el Estado de México: activan Alerta AMBER

Las autoridades del Estado de México han activado la Alerta AMBER para localizar a tres menores de edad desaparecidas en distintos municipios del Edomex entre los días 10 y 11 de agosto de 2025.

Las familias y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitan la colaboración ciudadana para dar con su paradero, ya que se teme por su integridad física.

Alerta AMBER por desaparición de Julia Cruz García

Julia Cruz García es una menor de 12 años, que fue vista por última vez durante la jornada del 10 de agosto de 2025 en la colonia Portal de Chalco, en el municipio de Chalco, Edomex

Descripción física: mide 1.50 metros, complexión delgada, tez morena clara, cabello negro lacio y ojos café grandes. Vestimenta al momento de su desaparición: pijama negra tipo pants y sandalias rosas.

No presenta señas particulares visibles.

— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

Alerta AMBER Edomex por desaparición de Isabel Yaretzy Estudillo Ramírez

Isabel Yaretzy Estudillo Ramírez es una menor de 15 años que desapareció desde la jornada del 10 de agosto de 2025 en la colonia Reforma, municipio de Nezahualcóyotl.

Descripción física: mide 1.59 metros, complexión mediana, tez morena clara, cabello negro lacio, ojos café grandes.

Señas particulares: cicatriz en la ceja derecha y en la mano izquierda.

Vestimenta: blusa rosa, pantalón rosa de pijama con estampado de Hello Kitty y una maleta negra con ruedas.

— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

Alerta AMBER en el Estado de México por desaparición de Allison Evelyn García Guerrero

Desaparecida en Ecatepec: Allison Evelyn García Guerrero, de 14 años, fue vista por última vez durante la jornada del pasado 10 de agosto de 2025 en la colonia Los Héroes Ecatepec, tercera sección, municipio de Ecatepec de Morelos.

Descripción física: mide 1.60 metros, complexión delgada, tez morena, cabello negro ondulado, ojos café oscuro.

Vestimenta: blusa azul con rayas horizontales, pantalón rosa y tenis blancos con detalles azul y rosa.

— Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) August 12, 2025

Alerta AMBER Edomex: Llamado urgente

En los tres casos, la Fiscalía del Estado de México advierte que las menores podrían ser víctimas de la comisión de un delito. Si cuenta con información acerca de su paradero, puede comunicarse a los números:

911 Emergencias



Locatel CDMX: (55) 5658-1111



Alerta AMBER México: 800 008 5400



Locatel Edomex: (722) 167-8808



Alerta AMBER Edomex: 800 890 2940.



Las autoridades exhortan a compartir esta información para agilizar la localización de Julia, Isabel y Allison; cada minuto es crucial.

