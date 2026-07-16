Boleta SEP 2026 con errores: Lo que debes hacer para corregir datos o calificaciones incorrectas

La boleta de calificaciones 2026 que emite la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya puede consultarse en línea, pero en caso de notar errores en los datos o calificaciones incorrectas, te dejamos los pasos a seguir para solucionar el error.

Es importante aclarar que aunque la boleta se puede consultar y descargar desde la plataforma del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), los cambios o modificaciones no se realizan ahí mismo.

¿Cómo descargar la boleta de calificaciones SEP 2026?

Para obtener la boleta digital es importante ingresar primero a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y seguir estos pasos:



Seleccionar la opción "Consulta del alumnado".

Escribir la CURP del estudiante.

Dar clic en "Buscar".

Elegir el ciclo escolar 2025-2026, cuando aparezca disponible.

Descargar o imprimir la boleta en formato PDF.

En la Ciudad de México (CDMX) también existe la plataforma de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), donde además de la CURP, el sistema puede solicitar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.

Aunque puede ser una opción más fácil, la AEFCM informó que la plataforma volverá a estar disponible hasta el jueves 16 de julio de 2026 a partir de las 10:00 de la mañana.

¿Qué datos debes revisar en la boleta SEP?

Antes de guardar o imprimir la boleta, conviene revisar cuidadosamente toda la información para detectar cualquier error. Los datos que aparecen en este documento son:



Nombre completo del alumno.

CURP.

Nombre de la escuela.

Clave del Centro de Trabajo (CCT).

Grado y grupo.

Calificaciones de cada campo formativo o asignatura.

Registro de inasistencias durante el ciclo escolar.

No todos los errores están relacionados con las calificaciones. En algunos casos puede tratarse de un nombre o apellido mal escrito, el grado incorrecto o incluso un ciclo escolar equivocado debido a un error de captura.

¿Qué hacer si la boleta de la SEP tiene errores?

Si detectas que hay errores, es primordial que acudas directamente con la escuela, ya que el portal del SIGED solo muestra la información que previamente cargó el plantel en el sistema. Por ello, te recomendamos:



Contactar de inmediato a la escuela: Acude con la dirección o el área de control escolar para informar del error Solicitar la corrección en el sistema oficial, ya que el plantel es el único autorizado para realizar modificaciones. Entregar un escrito si te lo solicitan. Incluye el nombre completo del estudiante, CURP, grado y grupo, una explicación clara del error y la forma en que debe corregirse.

Si no obtienes respuesta, acude a la Zona Escolar. Presenta una copia de tu solicitud para que la autoridad educativa intervenga y establezca una fecha de solución.