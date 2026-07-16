Brote de ciclosporiasis: Síntomas del parásito vinculado a frutas y verduras y cómo protegerte

Un brote de ciclosporiasis mantiene bajo vigilancia a las autoridades sanitarias en Estados Unidos, luego de que se reportaran más de 5 mil casos relacionados con el consumo de alimentos contaminados, pero ¿cuáles son los síntomas y cómo se contagia?

Hasta el momento, todavía no se ha identificado el origen del brote, aunque la mirada está puesta en frutas, verduras y agua que pueden estar contaminadas con un parásito microscópico conocido como Cyclospora cayetanensis.

¿Qué es la ciclosporiasis? Brote que pone en alerta a EU

La ciclosporiasis es una enfermedad intestinal causada por un parásito que llega al cuerpo principalmente a través del consumo de alimentos o agua contaminados con materia fecal que contiene el parásito.

A diferencia de otras enfermedades, la ciclosporiasis no se transmite de persona a persona, ya que el contagio ocurre únicamente cuando alguien ingiere los alimentos en mal estado.

¡Ojo! El riesgo aumenta con el consumo de frutas y verduras frescas que no fueron lavadas y desinfectadas adecuadamente, pero también puede presentarse por beber agua sin tratar.

Cyclosporiasis is caused by the Cyclospora parasite.



🛡️ To stay safe, follow these simple steps:



- Wash your hands with soap and water



- Rinse produce thoroughly under running water



- Refrigerate cut, peeled, or cooked produce within two hours



📲 https://t.co/lz1Eyp4rcr pic.twitter.com/mhCAAnXQe6 — California Department of Public Health (@CAPublicHealth) July 14, 2026

¿Diarrea explosiva? Síntomas de la ciclosporiasis

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y dos semanas después de haber ingerido el parásito, aunque en la mayoría de los casos comienzan durante la primera semana.

La enfermedad se hace presente con una diarrea “explosiva” y acuosa, que puede prolongarse durante varios días o incluso semanas si no se recibe tratamiento. Además, pueden presentarse:



Cólicos o dolor abdominal.

Náuseas y vómito.

Pérdida del apetito.

Exceso de gases.

Fatiga intensa.

Fiebre.

Pérdida de peso.

¿Cómo se contagia el parásito que causa la ciclosporiasis?

El Cyclospora cayetanensis se transmite mediante la llamada vía fecal-oral. Esto ocurre cuando restos microscópicos de materia fecal contaminan alimentos o agua que posteriormente son consumidos.

Entre las formas más comunes de contagio se encuentran:



Comer frutas y verduras que fueron regadas o lavadas con agua contaminada.

Beber agua de la llave o sin tratar.

El uso de fertilizantes elaborados con desechos humanos también representa un factor de riesgo para contaminar cultivos.

¿Existe riesgo en México por el brote de ciclosporiasis en Estados Unidos?

Aunque el brote más reciente solo se tiene registro en Estados Unidos, la Secretaría de Salud no reporta ningún caso en México que se le vincule a los contagios actuales.

Sin embargo, especialistas recuerdan que la ciclosporiasis forma parte de las enfermedades presentes de manera habitual en zonas tropicales y subtropicales, incluido México.

Por ello, siempre se recomienda lavarse las manos antes de manipular cualquier alimento, y lo más importante: desinfectar y lavar con agua limpia frutas y verduras antes de ser ingeridas.

