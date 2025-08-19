¿Se te olvidan las llamadas importantes? Así puedes programarlas por WhatsApp

¡Sigue los pasos de Zoom! Actualmente, WhatsApp cuenta con una nueva función que permite a los usuarios programar llamadas dentro de la plataforma, una herramienta que tiene como objetivo facilitar el uso de la plataforma.

“Facilitan la planificación de llamadas grupales y las hacen mucho más interactivas”, explicó la plataforma de mensajería.

¿Cómo programar una llamada en WhatsApp?

¡Toma nota! A través del blog oficial de WhatsApp, se compartieron los pasos para poder programar llamadas dentro de la plataforma, facilitando la planificación de reuniones familiares o de trabajo, pero ¿cómo la configuro?



Ingresa a WhatsApp.

Dirígete a la sección de “Llamadas”

Selecciona el botón de "+"; se ubica en la parte superior derecha de la pantalla.

Da clic en la opción de “Programar llamada”.

Una vez seleccionada esta opción, la plataforma te dará la opción de agendar tu llamada; sin embargo, para finalizar el proceso necesitas seguir estos pasos:



Elige un nombre para tu llamada en WhatsApp

Añade una breve descripción; esto es opcional

Selecciona la fecha en la que realizarás la reunión

Coloca la hora en la que terminará la llamada

Elige el tipo de llamada que quieres tener (video o audio)

Al tener estos datos, lo único que hay que hacer es dar clic en “siguiente” o “seleccionar”, para que la plataforma te arroje a tu lista de contactos; elige los que participarán en la reunión, y ¡listo!

WhatsApp permite que agendes la llamada a tu candelario personal, por lo que podrás tener doble recordatorio.

Pasos para programar una llamada en WhatsApp|WHATSAPP

Otras funciones para videollamadas en WhatsApp

Por otro lado, WhatsApp reveló que cuenta con otras funciones para las llamadas realizadas dentro de la plataforma de mensajería, esto para mejorar la interacción de los participantes.

Ahora, los usuarios contarán con la herramienta para “levantar la mano”, en caso de querer hablar durante la reunión. Además, podrán enviar una reacción, el objetivo de estas funciones es evitar las interrupciones a lo largo de la llamada o reunión.