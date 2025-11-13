Entre agua y desperdicios, abandonan a bebé en basurero en Costa Rica; así lo rescataron

En la ciudad de San José, Costa Rica, la rápida acción de la policía local salvó la vida de un recién nacido encontrado en condiciones estremecedoras en un basurero a cielo abierto. El menor fue descubierto tras un reporte ciudadano que alertó sobre un llanto proveniente de la zona, sin que fuese posible identificar la fuente.

Heroico rescate en Costa Rica: La rápida acción policial salva a un recién nacido abandonado en un basurero

Los agentes llegaron al lugar indicado y hallaron al bebé dentro de una coladera con agua, completamente cubierto de residuos. Sin perder tiempo, el oficial Francisco Quirós sacó al menor del peligroso lugar, colocándolo contra su pecho para brindarle calor y protección. El pequeño fue trasladado primero a una clínica y después a un hospital infantil.

Francisco Quirós: El oficial que brindó calor y sacó al bebé de la coladera cubierta de residuos

El oficial que protagonizó el rescate relató cómo corrió con el bebé en brazos hacia la ambulancia fue una carrera contra el tiempo para salvar su vida.

#Noticias Encuentran bebé recién nacido en basurero clandestino en Hatillo 4, San José



Oficiales de la Fuerza Pública confirmaron el hallazgo de una persona menor de edad, recién nacida, en un basurero clandestino en Hatillo 4. pic.twitter.com/8q1KkIZO62 — Mundo Escazú (@mundoescazu) November 12, 2025

“Estaba llorando, total y completamente frío. (...) según aparenta, tiene una semana y media (de edad), más o menos. Yo soy papá. No me gustaría que ningún hijo mío estuviera ahí y menos en esas condiciones”, explicó el policía.

Conciencia Social: El llamado del policía a evitar el abandono y optar por la adopción

El cuerpo médico del hospital infantil revisó al menor y confirmó que todos los estudios médicos resultaron positivos. Según los reportes, el bebé habría permanecido aproximadamente 48 horas expuesto a la intemperie, en un área cercana al río Tiribí, que divide las comunidades de Alajuelita y Hatillo.

Las autoridades de la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) ya iniciaron una investigación para identificar a la persona responsable de este abandono.

El oficial que ayudó en el rescate llamó a tomar conciencia del abandono infantil. “Me da lástima, coraje de ver personas que luchan por tener un hijo o luchan por tener una familia y las personas solamente no los quieren y los tiran, en vez de darlos en adopción. Seamos conscientes en eso”, mencionó.

