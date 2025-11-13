Detienen a ‘La Mojarra’ en Cárdenas, Tabasco: Exdirector de Tránsito acusado de secuestro y extorsión

Un intenso operativo en Cárdenas, Tabasco, por parte de elementos de policía municipal y la Fiscalía General del Estado, terminó con la detención de Deivi López Sánchez, mejor conocido como 'La Mojarra', exdirector de Tránsito Municipal, acusado presuntamente de la privación ilegal de la libertad y extorsión contra empleados de una funeraria.

Así fue detenido en Tabasco 'La Mojarra', exdirector Tránsito en Cárdenas

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el exdirector de Tránsito Municipal fue ubicado y arrestado la noche del miércoles 12 de noviembre, sobre la avenida Lázaro Cárdenas, en pleno centro de la ciudad, tras varios meses de mantenerse oculto en distintos puntos de la entidad.

El operativo fue ejecutado en cumplimiento de una orden de aprehensión librada por un juez luego de que se reunieran los elementos suficientes que lo señalan como responsable de los hechos ocurridos en 2023, cuando'La Mojarra' todavía ocupaba el cargo de director de la Policía de Vialidad.

Los delitos que se le imputan a 'La Mojarra', exdirector de Tránsito Municipal en Cárdenas, Tabasco

Con base a información descargada en la carpeta de investigación, los presuntos delitos de los que se le acusa al exdirector de Tránsito Municipal, habrían sido cometidos contra empleados de una funeraria, quienes denunciaron haber sido retenidos y extorsionados por el entonces funcionario municipal; la denuncia derivó en una investigación que llevó meses de seguimiento y estrategia de los equipos de inteligencia.

De manera preliminar, fuentes ministeriales confirmaron que 'La Mojarra' fue trasladado a los separos policiacos y posteriormente ingresado al reclusorio Las Palmas, donde enfrentará su proceso penal por extorsión y privación de la libertad.

Durante el periodo en el que el exfuncionario Deivi López Sánchez encabezó la dirección de Tránsito en Cárdenas, habitantes denunciaron abusos y actos de corrupción por parte de varios elementos, lo que ya había generado inconformidad ciudadana, levantando varios reportes que comenzaron a investigarse por parte de las autoridades.