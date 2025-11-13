Cae ‘Winnie Pooh’ en Guadalupe, NL: Lo ligan a banda delictiva dedicada al robo con violencia

Una intensa movilización policiaca en Guadalupe, NL, terminó con la detención de 'Winnie Pooh', presunto integrante de una banda dedicada al robo con violencia, que mantenía en alerta a comerciantes y vecinos del municipio.

¿Cómo operaba el robo con violencia de 'Winnie Pooh' en Guadalupe?

De acuerdo con las autoridades, el presunto delincuente, identificado como José Luis 'N', fue arrestado tras ser vinculado a un asalto en una barbería de la colonia Camino Real; el violento hecho, ocurrido el fin de semana pasado, provocó temor entre vecinos y comerciantes de la zona.

Según las investigaciones, aprovechando la oscuridad de la noche, el detenido habría ingresado al negocio acompañado de otro hombre, ambos armados con una pistola, con la que amagaron al encargado, robándole dinero de las ganancias del día y sus pertenencias.

Los asaltantes armados lograron llevarse 10 mil pesos en efectivo y un teléfono celular; sin embargo, al intentar robar un vehículo del propietario, no pudieron desactivar el freno electrónico y escaparon a pie.

Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia y a trabajos de la Unidad de Investigación Criminal, se logró ubicar al sospechoso, quien ya era investigado por otro robo en una frutería del mismo municipio.

En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se observa cómo, tras cometer el robo en calles de Guadalupe, 'Winnie Pooh' aprovecha las sombras de la noche para cambiarse de ropa y despistar a las autoridades, sin imaginar que ya le seguían el rastro.

Policía de Guadalupe detiene a 'Winnie Pooh' con 85 dosis de drogas y objetos robados

La detención de 'Winnie Pooh' ocurrió en el cruce de Pablo Livas y Lázaro Cárdenas, en la colonia Vivienda Popular; al notar la presencia de los policías, el señalado intentó huir, pero fue alcanzado y detenido tras una breve persecusión.

Durante la revisión, los agentes aseguraron 86 dosis de distintas drogas, entre ellas cristal, marihuana y cocaína, además de una videocámara y una báscula digital.

Las autoridades de Guadalupe, NL, informaron que la investigación sigue abierta para dar con el segundo implicado y determinar si el detenido está relacionado con otros robos cometidos en la zona.