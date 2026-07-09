¿Buscas plan gratis para el fin de semana? Así puedes registrarte para visitar el Gabinete de Curiosidades de Ricardo Salinas

La exposición histórica bautizada como "Gabinete de Curiosidades" de Ricardo y María Laura Salinas lanza entradas gratuitas mediante un registro previo y obligatorio a través de su sitio web oficial, con opción para visitar los sábados y domingos a partir de las 10:00 y hasta las 14:00 horas, ubicado en la Galería de la Universidad de la Libertad, con dirección en avenida Constituyentes 1100, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, código postal 11950, Ciudad de México (CDMX).

¿Cómo registrarse para ir gratis al Gabinete de Curiosidades?

Para garantizar tu acceso gratuito y disfrutar de un recorrido ordenado, es estrictamente obligatorio registrarte en línea, un proceso que te tomará solo 5 minutos siguiendo estos pasos:



Ingresa al portal oficial: https://www.ulibertad.edu.mx/landing-galeria-ul-publico/

Completa tus datos personales y llena el formulario con nombre, correo electrónico y acompañantes

Selecciona tu fecha de visita ya que es de disponibilidad limitada

Elige tu horario

Se enviarán tus accesos al correo con la confirmación del boleto digital o código de acceso

Restricciones y recomendaciones para disfrutar del Gabinete de Curiosidades

Recuerda que Gabinete de Curiosidades tiene restricción de edad y el acceso está permitido únicamente para visitantes que tengan a partir de los 10 años de edad. Asimismo la regla para las familias es que queda estrictamente obligatorio que cualquier menor de edad no asista acompañado de un adulto responsable.

En el sitio encontrarás una selección de cerca de 300 piezas invaluables divididas en 9 núcleos temáticos, cuya muestra incluye desde fósiles del Mesozoico hasta meteoritos e instrumentos de navegación del siglo XVII, mapas antiguos y documentos con la firma de Hernán Cortés. Este concepto está inspirado en los Wunderkammer, que son cuartos de maravillas europeos de los siglos XVI al XVIII, por lo que no es solo una exhibición de arte, sino una experiencia que mezcla ciencia, historia, naturaleza y objetos exóticos para entender cómo la humanidad ha construido el conocimiento a lo largo de los siglos.