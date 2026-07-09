Clima HOY: ¿A qué hora lloverá más fuerte en la CDMX este jueves 9 de julio?

Mejor ni guardes la sombrilla, la CDMX espera lluvias fuertes este 9 de julio, lo que traerá caos vial por encharcamientos en algunos horarios por el clima hoy. Pero no te preocupes porque te decimos cuáles serán los horarios con estas precipitaciones para que tomes tus precauciones.

El día de ayer, la Ciudad de México vivió una tarde compleja, pues la lluvia ocasionó severos problemas en distintos puntos por un severo encharcamiento en el bajo puente de Eduardo Molina en Circuito Interior donde incluso esta mañana se reporta tráfico intenso en la zona afectada.

Clima HOY: A esta hora lloverá más fuerte en la CDMX

Aunque el pronóstico de Conagua marca que la lluvia será una constante durante el día de hoy, se prevé que el horario con precipitaciones fuertes irá en aumento a partir de las 17:00 horas donde la tormenta se podría prolongar hasta las 20:00 horas.

Después de ese periodo, las condiciones comenzarán a mejorar de forma gradual y, para las 23:00 horas. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

Esta mañana, se prevén #Lluvias aisladas y #Chubascos, en diversas alcaldías de la #CDMX, regiones del #EdoMéx, así como en estados del centro de la República Mexicana ⬇️ pic.twitter.com/lg5Z4ivEio — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 9, 2026

Toma en cuenta en el transcurso de la mañana, se pronostica cielo medio nublado con bruma. Ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas. Las lluvias por la tarde pueden venir acompañadas por descargas eléctricas y caída de granizo. Recuerda que si quieres consultar cómo estará el clima hoy en tu alcaldía, puedes hacerlo desde este sitio, donde encontrarás la situación hora por hora.

Clima hoy en México: Lluvias en algunos estados

Se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) en Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, así como el ingreso de aire húmedo y las ondas tropicales número 16 y 17 mantendrán las condiciones para lluvias puntuales intensas en Jalisco, Veracruz y Tabasco; puntuales muy fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Oaxaca y Chiapas; puntuales fuertes en Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Guerrero; y chubascos en Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.