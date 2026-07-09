¡Ya está aquí! El calendario de pagos Mujeres Bienestar de julio 2026

Ya comenzaron los pagos de la Pensión Mujeres Bienestar para julio 2026; el depósito de los apoyos conforme al callendario que las autoridades han designado y aquí te dejamos el calendario para que no se te pase el tuyo.

¿De cuánto es el depósito de la Pensión Mujeres Bienestar para julio 2026?

Las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, reciben 3 mil 100 pesos de manera bimestral y pueden verificar el saldo de su tarjeta de tres formas:

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App móvil : Al descargar la aplicación, los adultos mayores solo necesitan ingresar su número de celular, los 16 dígitos de su tarjeta y su NIP para verificar su cuenta en cualquier momento.

: Al descargar la aplicación, los adultos mayores solo necesitan ingresar su número de celular, los 16 dígitos de su tarjeta y su NIP para verificar su cuenta en cualquier momento. Línea telefónica : Debes llamar al 800 900 2000 (Línea del Banco del Bienestar), seleccionar la opción de consulta de saldo y proporcionar los datos requeridos para obtener la información.

: Debes llamar al 800 900 2000 (Línea del Banco del Bienestar), seleccionar la opción de consulta de saldo y proporcionar los datos requeridos para obtener la información. Cajeros automáticos: Puedes asistir directamente a cualquier sucursal bancaria, insertar tu tarjeta y seleccionar la opción de consultar saldo en el cajero.

🔴 Aviso importante



Si tu apellido inicia con la letra C, a partir del 8 y 9 de julio podrás disponer de tu recurso correspondiente al bimestre julio - agosto de las #PensionesBienestar y #ProgramasBienestar



Más información en: https://t.co/FYgaCKzsUD#ConstruyendoBienestar pic.twitter.com/XEUaIsOru0 — Bienestar (@bienestarmx) July 8, 2026

Calendario de pagos de la Pensión Mujeres Bienestar julio 2026

El pago del bimestre julio-agosto se realizará de acuerdo con la primera letra del apellido y bajo el siguiente calendario:

A - Lunes 6 de julio. B - Martes 7 de julio. C - Miércoles 8 y jueves 9 de julio. D, E, F - Viernes 10 de julio. G - Lunes 13 y martes 14 de julio. H, I, J, K - Miércoles 15 de julio. L - Jueves 16 de julio. M - Viernes 17 y Lunes 20 de julio. N, Ñ, O - Martes 21 de julio. P, Q - Miércoles 22 de julio. R - Jueves 23 y viernes 24 de julio. S - Lunes 27 de julio. T, U, V - Martes 28 de julio. W, X, Y, Z - Miércoles 29 de julio.

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Requisitos para obtener la Pensión Mujeres Bienestar

La Pensión Mujeres Bienestar es un programa que tiene tres criterios que se deben cumplir para la incorporación:



Tener entre 60 y 64 años de edad

Tener nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización

Residir en la República Mexicana



A lo largo del año se abren varios periodos de registro a esta pensión, por lo que te invitamos a estar pendientes de esta páginas y de las redes sociales oficiales del Gobierno de México.