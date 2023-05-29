¿Qué pasa si subes foto de la boleta después de votar en las elecciones 2023?

Durante las elecciones en el Estado de México (Edomex) y Coahuila 2023 de hoy 4 de junio es importante conocer qué está permitido y qué no, especialmente si quieres subir una foto de la boleta.

Muchas personas suelen subir imágenes de la boleta después de emitir el voto, así como muestras del dedo entintado, sin embargo esto esto es una de las cosas que no deben hacer los votantes pues podría ser considerado como un delito electoral y ser castigado por las autoridades.

¿Subir foto de la boleta electoral con el voto es delito?

De acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Artículo 7, Fracción VIII, “se impondrán de cincuenta a cien días, multa y prisión de seis meses a tres años, a quien: solicite u ordene evidencia del sentido de su voto o viole, de cualquier manera, el derecho del ciudadano a emitir su voto en secreto”.

Esto quiere decir que, de acuerdo con la Constitución, el voto es secreto, además de una garantía y nadie debe de ser coaccionado mediante amenaza, presión, pago, entre otras cuestiones.

Una de las características del voto en México es que sea libre y secreto, por lo que no se debería de dar a conocer. El electorado debe ejercer su derecho al voto conforme su propia voluntad y la preferencia de la ciudadanía se tiene que expresar en privado, de manera reservada y sin ser observado.

Si alguien pide a otra persona mostrar su voto para garantizar algún beneficio o evitar una represalia es considerado como delito. Pero es importante destacar que si un ciudadano muestra su voto voluntariamente, no sería considerado como un delito, aunque podría estar en la fina frontera de la propaganda política.

Si un ciudadano muestra su voto no es un delito, pero si 30 ciudadanos famosos muestran su elección, podría ser caso de sospecha.

Es importante saber cómo marcar la boleta para que no se anule tu voto en las elecciones 2023|Twitter @LauraUlloa_CUN

¿Qué son los delitos electorales y dónde denunciarlos?

De acuerdo con el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), los delitos electorales son aquellas acciones y omisiones que ponen en riesgo el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal e intransferible.

También es importante saber cómo marcar la boleta electoral para que no se anule el voto, pues en esta ocasión, por ley, la candidata del PRI, PAN Y PRD está tres veces más que la morenista y puede surgir la duda de cuántas veces se puede tachar el papel.

¿Quiénes son los candidatos de las elecciones 2023 en Edomex y Coahuila?

Las elecciones en el Estado de México se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de junio 2023; estas son las candidatas para la gubernatura:

Alejandra del Moral Vela , candidata por la alianza “ Va por el Estado de México” , conformada por el PRI, PAN, PRD y Partido Nueva Alianza.

, candidata por la alianza “ , conformada por el Delfina Gómez, abanderada por la coalición “Juntos Haremos Historia” por el partido Morena.

En el caso de las elecciones 2023 en Coahuila, estos son los cuatro candidatos para asumir el cargo de nuevo gobernador: