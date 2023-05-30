Así puedes revisar si alguien es deudor alimentario paso a paso

La Ley 3 de 3 entró en vigor recientemente tras publicarse en el Diario Oficial de la Federación (DOF), lo que quiere decir que los deudores alimentarios no podrán obtener ningún cargo público; ante esto, es importante saber si una persona es deudor alimentario en este 2023.

Con la Ley 3 de 3 se reformó el segundo párrafo del Apartado A del artículo 102 y se adiciona una fracción VII al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley 3 de 3 entra en vigor

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¿Quién puede ser deudor alimentario?

El Senado de la República considera como deudor alimentario moroso a aquel que teniendo la obligación de proporcionar alimentos deje de suministrarlos o que derivado de controversias de orden familiar, se niegue a su cumplimiento, ya sea por pensión alimenticia, provisional o definitiva, adeudando en ello tres meses o más desde el momento en que se registra el primer adeudo.

Fue en marzo de 2023 cuando la Cámara Alta aprobó, por unanimidad, la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios, que será público, se modificará mensualmente y representará diversas limitaciones para las personas que ahí queden incorporadas.

¿Cómo saber si una persona es deudor alimentario?

En el caso de la Ciudad de México (CDMX), para saber si una persona es deudor alimentario es a través de la página oficial del Registro Civil y solo se necesita del nombre (s) y apellidos de la persona que se quiera buscar, posteriormente se deberá ingresar el código que pide la página y se arrojará el resultado.

|Registro Civil CDMX

Para poder tener el certificado de no registro de deudor alimentario moroso, será necesario escribir nuevamente un código y se descargará en formato pdf, firmado por la jueza de la oficina central del Registro Civil de la CDMX, Crystel Guadalupe Arellano Moreno.

Cada persona deberá presentar un certificado de no inscripción al Registro Nacional de Deudores Alimentarios para poder realizar diversos trámites como: solicitud de permisos y licencias para conducir, pasaporte, documento de identidad de viaje, así como trámites ante notario, referentes a la compraventa de inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales.

Asimismo, el encontrarse en el registro implica que no podrá salir del país, aspirar a ningún cargo público o casarse.