Bajas temperaturas continuarán en CDMX; así será el clima el martes 17 de octubre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer el pronóstico del clima para hoy martes 17 de octubre de 2023, en donde se pronostican fuertes lluvias, descargas eléctricas y posible caída de granizo en gran parte del territorio, pero ¿Qué estados se salvarán?

De acuerdo al pronóstico del clima, para este martes se esperan lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco (sur), Colima, Michoacán y Guerrero, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

¿En qué estados lloverá este martes 17 de octubre? Esto dice el pronóstico del clima

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) establece que para este martes 17 de octubre se esperan lluvias muy fuertes en varios estados de la República, así como lluvias muy fuertes en gran parte del territorio, ¿Dónde más se esperan las precipitaciones?



Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Jalisco (sur), Colima, Michoacán y Guerrero.

: Jalisco (sur), Colima, Michoacán y Guerrero. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Chiapas.

: Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Oaxaca, Veracruz y Tabasco.

: Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Puebla y Campeche.

: Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Puebla y Campeche. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.

¡Excelente noche de lunes!



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¿Qué estados esperan altas temperaturas en México este 17 de octubre?

Pese a la presencia de fuertes lluvias, el pronóstico de clima en México para hoy 17 de octubre indica que habrá altas temperaturas en gran parte de la República Mexicana, ¿cuáles serán los estados afectados?



Temperaturas máximas de 40 a 45 °C : Sonora y Sinaloa.

: Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California, Baja California Sur y Nayarit.

: Baja California, Baja California Sur y Nayarit. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Chihuahua (occidente), Durango (occidente), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa), Chiapas (costa), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex hoy 17 de octubre?

En Ciudad de México se pronostica un ambiente fresco por la mañana; sin embargo, en la tarde habrá probabilidad de lluvias aisladas en CDMX y Edomex con vientos de 10 a 25 km/h



Temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 21 a 23 °C.

Temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 9 a 11 °C.

¿Cómo será el clima en Oaxaca este martes 17 de octubre?

¡Alerta en Oaxaca! Se espera un cielo nublado acompañado de descargas eléctricas, mismas que podrían ocasionar inundaciones y encharcamientos en las zonas aledañas. Se espera un ambiente templado durante la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde.