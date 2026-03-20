Otra víctima bajo custodia del ICE: SRE exige respuestas tras muerte de mexicano de 19 años

La muerte de un joven mexicano bajo custodia migratoria del ICE en Estados Unidos volvió a encender las alertas del Gobierno de México, que ya prepara una respuesta por la vía diplomática y legal para esclarecer lo ocurrido y exigir responsabilidades.

México exige investigación tras muerte de mexicano bajo custodia del ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó que hará uso de “todas las vías diplomáticas y legales” tras el fallecimiento de un connacional en un centro operado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Florida. El caso ha sido calificado como “lamentable” y, sobre todo, “inaceptable”.

En su posicionamiento, la Cancillería subrayó que este tipo de hechos no pueden repetirse, por lo que demandó una investigación “pronta y exhaustiva” que permita esclarecer las circunstancias del deceso, determinar posibles responsabilidades y garantizar medidas efectivas para evitar nuevos casos.

Un caso que se suma a una lista preocupante de muertes en centros migratorios de EU

De acuerdo con la información disponible, el fallecimiento ocurrió en el Glades County Detention Center, ubicado en Moore Haven, Florida. La víctima fue identificada como Royer Pérez Jiménez, un joven mexicano de 19 años.

Reportes señalan que el deceso habría ocurrido el pasado lunes y que, de manera preliminar, se investiga como un posible suicidio. El joven se encontraba detenido por señalamientos de suplantación de identidad y resistencia a la autoridad.

Este caso no es aislado. Se suma a decenas de muertes registradas en centros de detención migratoria en Estados Unidos en los últimos meses, lo que ha incrementado la presión internacional sobre las condiciones en las que permanecen las personas migrantes bajo custodia.

SRE exigirá respuestas a EU

Frente a este escenario, el Gobierno de México adelantó que buscará una interlocución directa con las autoridades estadounidenses para evitar que se repitan este tipo de situaciones.

La SRE informó que ya solicitó formalmente los reportes y toda la documentación necesaria para conocer a detalle lo sucedido. Además, advirtió que se realizarán gestiones diplomáticas para exhortar al gobierno estadounidense a revisar las condiciones dentro de los centros de detención.