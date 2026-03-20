Hoy No Circula aplicará con restricicones: autos y placas que descansan el 20 de marzo de 2026

Antes de salir de casa revisa si tu automóvil puede circular este viernes 20 de marzo de 2026 ya que se aplicarán las restricciones delautomóvil Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex). ¿Qué autos descansan el viernes? Aquí los detalles.

El Hoy No Circula este viernes aplicará para distintos automóviles, según el color del engomado, temrinación de placas y tipo de holograma.

¿Cómo quedó el Hoy No Circula el 20 de marzo de 2026?

El programa busca reducir la contaminación y para ello se estableció qué autos deben ser suspender su circulación en un horario específico.

Para evitar sanciones, es clave que revises si tu automóvil tiene las siguientes placas, engomado y holograma:



Color de engomado azul

Placas que terminen en 9 o 0

Holograma 1

Holograma 1

El horario en que se aplica el Hoy No Circula es de las 05:00 a las 22:00 horas, tiempo en el que está pdohibido circular en los automóviles mencionados.

¿Qué vehículos no circulan este viernes?|CAME

Lista de autos exentos del Hoy No Circula 20 de marzo 2026

La restricción vehicular no se aplicará para los automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00.

Los vehículos que sí podrán circular sin problema de ser multados son:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

En el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

De acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la UMA, de manera que la mukta va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.

