Hoy No Circula sabatino 21 de marzo 2026: ¿te toca quedarte sin coche por estas restricciones?

¿Con planes para sacar tu automóvil este fin de semana? Si piensas conducir en tu vehículo no olvides que el Hoy No Circula sabatino del 21 de marzo de 2026 se aplicará con restricciones. Aquí los autos que descansan.

Para el sábado no todos los autos podrán salir a las calles, por lo que si planreas manejar en la Ciudad de México (CDMX) o el Estado de México (Edomex), más vale que revises antes si puedes sacar tu carro.

¿Qué autos descansan el 21 de marzo 2026 por Hoy No Circula?

La medida busca reducir la contaminación, pero para los conductores significa evitar una multa de más de 2 mil pesos en la CDMX, pero en el Edomex la sanción económica es mayir.

Los automóviles que deberán descansar este sábado son aquellos que tengan las siguientes placas, engomado y holograma:



Terminación de placas: 1,3,5,7 y 9

Holograma 1

Holograma 2

Recuerda que el primer y tercer sábado de cada mes no circulan los autos cuyo último número de la placa sea non.

El programa Hoy No Circcula, de acuerdo a lo establecido por las autoridades ambientales, es de las 05:00 a las 22:00 horas, por lo que en ese tiempo no podrás usar tu vehículo.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula el 21 de marzo de 2026?

Estas restricciones vehiculares no se aplicarn en automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00.

Mientras que los vehículos que sí podrán circular sin problema de ser multados son:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Reglamento de Tránsito de la CDMX, en su Artículo 47, establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿En cuánto está la multa por no respetar el Hoy No Circula en 2026?

La multa en el Estado de México por no cumplir con el Hoy No Circula es más cara que en la CDMX, esto debido a una aumento.

El costo es de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la UMA, de manera que la mukta va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.