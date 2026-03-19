VIDEO: ¡Otra vez en silencio! Adán Augusto López evade preguntas sobre Plan B y Bermúdez Requena

En medio de cuestionamientos directos, el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández, optó por el silencio como en otras ocasiones.

A su llegada al Senado de la República, previo al inicio de la sesión del Pleno, el legislador dejó claro que no emitiría declaraciones, incluso cuando se le preguntó sobre si ha sido llamado a declarar por su presunto vínculo con su exsecretario de Seguridad en Tabasco, Hernán Bermúdez Requena.

La negativa no fue ambigua. A cada pregunta, la respuesta se repitió como una línea trazada de antemano: “yo no doy declaraciones”. El senador pidió respeto a su decisión, argumentando que, así como la prensa ejerce su derecho a cuestionar, él también puede decidir no responder, particularmente en temas políticos.

“Yo no doy declaraciones, entonces respeten mi decisión, así como yo respeto la libertad de ustedes de preguntar y cuestionar”, indicó.

#LoÚltimo | El senador Adán Augusto López Hernández evitó responder a cuestionamientos de la prensa sobre el "Plan B" de la reforma electoral. Durante un breve encuentro con reporteros, se limitó a repetir que no daría entrevistas. El silencio ocurre en medio del debate nacional… pic.twitter.com/m2koNSyYEf — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

VIDEO: Adán Augusto "calla" ante cuestionamientos

Las preguntas no fueron menores. Se le buscó obtener claridad sobre si ha comparecido ante alguna autoridad por los señalamientos que lo relacionan indirectamente con Bermúdez Requena, quien ha sido acusado de encabezar el grupo criminal conocido como La Barredora. Sin embargo, el legislador no abrió margen.

Incluso cuando se le planteó si su calidad de servidor público implica una obligación de informar, López Hernández se desmarcó de esa premisa. “Los que tengan la obligación que lo hagan”, respondió, para después añadir que él mantiene contacto con la ciudadanía a través de recorridos en territorio.

🔴"Respeten que a mí no me gusta andar dando declaraciones", dice el senador de Morena, Adán Augusto López Hernández.



Así evitó responder si ha sido llamado a declarar por alguno de los casos en los que ha sido señalado.



Cuestionado sobre si el servicio público no obliga a… pic.twitter.com/nUkKEBckrF — Azucena Uresti (@azucenau) March 18, 2026

En el intercambio de declraciones, tampoco respondió sobre su posible papel como coordinador territorial dentro de su partido.

¿Cuál es el destino político de Adán Augusto López rumbo a 2027?

Conviene recordar que Adán Augusto López había justificado su salida del cargo como una decisión personal, con la intención de recorrer el país y sumarse al proceso electoral de 2027, en el que se renovarán gubernaturas, ayuntamientos y otros cargos, aunque en ningún momento precisó si ese sería, en efecto, su destino final.