¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el operativo en Sinaloa y liberación de hija de “El Mayo”? Mañanera en Cancún

Este viernes 20 de marzo de 2026, la "Mañanera del Pueblo" se convierte en el centro de atención nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre el violento operativo ocurrido ayer en Sinaloa, donde fuerzas federales capturaron y posteriormente liberaron a la hija de Ismael "El Mayo" Zambada.