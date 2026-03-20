¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre el operativo en Sinaloa y liberación de hija de “El Mayo”? Mañanera en Cancún
La presidenta Claudia Sheinbaum rompe el silencio tras el operativo en Sinaloa donde se capturó y liberó a la hija de Ismael Zambada. Sigue el minuto a minuto este 20 de marzo.
Este viernes 20 de marzo de 2026, la "Mañanera del Pueblo" se convierte en el centro de atención nacional e internacional. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo podría ser cuestionada sobre el violento operativo ocurrido ayer en Sinaloa, donde fuerzas federales capturaron y posteriormente liberaron a la hija de Ismael "El Mayo" Zambada.
Mañanera Sheinbaum hoy 20 de marzo: ¿Qué dijo sobre el operativo en Sinaloa y liberación de hija de "El Mayo"?
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México. Este viernes la presidenta se encuentra en Cancún