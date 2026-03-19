Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de marzo: Rumbo a la Convención Bancaria
Sigue el minuto a minuto de la mañanera de este jueves 19 de marzo. Claudia Sheinbaum alista maletas para Cancún y fija postura sobre el avance del Plan B electoral en el Senado.
Este jueves 19 de marzo de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabeza una mañanera estratégica antes de partir hacia Cancún, Quintana Roo. La mandataria podría ser cuestionada sobre las expectativas de la 89 Convención Bancaria y su reunión con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien ya se encuentra en territorio nacional. Asimismo, tras el freno a la reforma constitucional, el análisis se centrará en el "Plan B" electoral que ya se discute en el Senado para ajustar leyes secundarias. En Azteca Noticias te mantenemos al tanto de cada anuncio antes de que la presidenta inicie su gira por el sureste.
Mañanera Sheinbaum hoy 19 de marzo: Convención bancaria y Plan B de Reforma Electoral
Reunión de Omar García Harfuch y el director del FBI Kash Patel
La presidenta de México confirmó que la colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos continúa, siendo recíproca y de respeto a la soberanía nacional. Esto después de la reunión que sostuviera el día de ayer, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, con el director del FBI, Kash Patel.
"Es parte de la, del entendimiento que hace el acuerdo de Seguridad con Estados Unidos, no hay ninguna violación de nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando que es cooperación en inteligencia, entonces si ellos tiene información en México, se brinda a México y México opera en México, y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos, es recíproca la colaboración".
Renegociación del T-MEC
La presidenta Sheinbaum, dijo que la prioridad en la renegociación de tratado comercial de México, Estados Unidos y Canadá. Es eliminar los aranceles en materia de industria automotriz, acero y aluminio. Cabe recordar que el día de ayer se informó que los gobiernos en México y Estados Unidos iniciaron el diálogo para la renegociación de este acuerdo comercial.
Invitados a la inauguración del Mundial 2026
La presidenta Sheinbaum confirmó que su gobierno envió invitaciones a todos los mandatarios de los países con los que México tienen relación diplomática para asistir al Mundial de Fútbol, FIFA 2026, que comenzará el 11 de junio próximo en la Ciudad de México.
#EnLaMañanera | La presidenta @Claudiashein confirmó que su #Gobierno envió invitación a todos los mandatarios de los países con los que #México tienen relación diplomática para asistir al Mundial de fútbol, #FIFA 2026https://t.co/KUUHzcsdkp pic.twitter.com/Hx2Fnk7NdY— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026
"Gabriela Cuevas envió a todos los países del mundo invitación para que vinieran al mundial y de ahí salió esta información todos los países que tiene relación con México", dijo.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.