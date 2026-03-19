Mañanera de Sheinbaum hoy 19 de marzo: Rumbo a la Convención Bancaria

La presidenta de México confirmó que la colaboración en materia de seguridad con los Estados Unidos continúa, siendo recíproca y de respeto a la soberanía nacional. Esto después de la reunión que sostuviera el día de ayer, el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, con el director del FBI, Kash Patel.

"Es parte de la, del entendimiento que hace el acuerdo de Seguridad con Estados Unidos, no hay ninguna violación de nuestra soberanía, ni que se abra alguna cooperación extraordinaria en algún tema, sino lo que hemos estado platicando que es cooperación en inteligencia, entonces si ellos tiene información en México, se brinda a México y México opera en México, y si nosotros tenemos información de Estados Unidos, pues también ellos operan en Estados Unidos, es recíproca la colaboración".