“También los hombres tienen leche”: Diputado de Morena causa polémica en Congreso de Aguascalientes

Una frase soltada en pleno Congreso de Aguascalientes, provocó polémica, cuando el diputado de Morena, Fernando Alférez señaló que: “también los hombres tienen leche”. Esto durante una discusión legislativa sobre lactarios en una universidad.

La discusión era para adaptar el lenguaje en una reforma para hacerlo más incluyente. Pero terminó en un diálogo mucho más amplio sobre biología, derechos y hasta sentido común.

¿Qué pasó con la polémica frase del diputado en Aguascalientes?

El debate en el Congreso de Aguascalientes giraba en torno a una reforma para instalar lactarios en la Universidad Intercultural. Dentro de la discusión, se propuso modificar algunos términos:



Cambiar “madres trabajadoras” por “personas lactantes”

Sustituir “leche materna” por “leche extraída”

La intención era hacer el texto más incluyente. Sin embargo, la propuesta no convenció a todos. Desde tribuna, la diputada del PAN, Mirna Medina, criticó el cambio.

Argumentó que el lenguaje debía mantenerse con base en criterios biológicos y advirtió que modificarlo podría generar confusión en la ley: “Si hablamos de leche de vaca, viene de la vaca… la leche materna viene de las mujeres”, señaló.

Fue en ese momento cuando Alférez lanzó la frase que causó indignación en redes sociales.

"Los hombres también tienen leche".



La frase, lanzada por el diputado morenista #FernandoAlférez en pleno debate sobre la instalación de lactarios en la Universidad Intercultural para la Igualdad, encendió la polémica.



El comentario ha sido calificado de vulgar y fuera de… pic.twitter.com/oZaxiIX2u4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 21, 2026

¿Se aprobó el cambio de lenguaje sobre lactancia?

Después del debate y la polémica frase del diputado morenista, la reserva fue rechazada. Esto significa que el dictamen se mantuvo sin cambios, conservando términos como “madres trabajadoras” y “leche materna”.

Aun así, la discusión dejó claro que el tema del lenguaje incluyente sigue generando tensiones, especialmente cuando se cruza con temas de salud, ciencia y legislación.

¿Por qué es importante la lactancia materna? Esto dice la UNICEF

Más allá de la polémica, hay un punto clave que especialistas y organismos internacionales destacan: la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de los bebés.

De acuerdo con la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, la leche materna debe ser el alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida.

¿Qué es la lactancia materna exclusiva?

Es cuando el bebé solo consume leche materna, sin ningún otro alimento o bebida, salvo vitaminas o medicamentos si son necesarios.

Se recomienda iniciar en la primera hora después del nacimiento, darla a libre demanda y evitar fórmulas si no son necesarias. A pesar de esto, en México solo 1 de cada 3 bebés recibe lactancia exclusiva hasta los seis meses.

Beneficios de la lactancia materna para bebés y mamás

La lactancia no es solo alimento, también tiene efectos importantes en la salud, para los bebés refuerza el sistema inmunológico, reduce riesgo de infecciones, obesidad y diabetes, disminuye la mortalidad en el primer año y favorece el desarrollo cognitivo.

Mientras que para las mamás las ayuda a la recuperación tras el parto, reduce riesgo de depresión postparto y disminuye probabilidades de cáncer de mama y ovario.