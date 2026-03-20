“Es el padrino de un cártel": Lilly Téllez arremete contra Adán Augusto desde Miami

En el marco de la Cumbre de Seguridad de Heritage, celebrada en Florida, la senadora del PAN, Lilly Téllez, lanzó una serie de acusaciones frontales que vinculan a la cúpula de Morena con el crimen organizado. Durante su intervención, la legisladora aseguró que México es un Estado gobernado por "narcopolíticos" y cárteles, señalando específicamente nexos entre el cuerpo diplomático mexicano en Estados Unidos y estructuras delictivas.

Téllez aprovechó el foro internacional para denunciar al senador Adán Augusto López Hernández, a quien calificó como el protector de una célula criminal. Según la panista, esta red de complicidades se extiende hasta el Consulado de México en Miami, cuestionando la permanencia de funcionarios con presuntos vínculos familiares con el exsecretario de Gobernación.

El señalamiento directo: "La Barredora"

La senadora fue tajante al describir lo que considera una maquinaria de impunidad operando desde el Senado y la diplomacia. "El cónsul de Miami es familiar de un senador en funciones que se sienta solo a unos metros de mi lugar. Él es el padrino de un cártel: La Barredora", sentenció Téllez ante el foro estadounidense.

Gracias @KevinRobertsTX por invitarme a la Cumbre de Seguridad de @Heritage en Miami, en el mismo edificio en que se reunieron presidentes de Latinoamérica con el de EEUU, para lanzar el Escudo de las Américas contra cárteles. Apoyemos más cooperación contra el enemigo en común. pic.twitter.com/PwFwR81jFT — Lilly Téllez (@LillyTellez) March 20, 2026

La legisladora expresó su sorpresa ante la aparente inacción o desconocimiento de las autoridades de EE. UU. respecto a estos perfiles. "Me sorprende que los funcionarios estadounidenses lo mantengan como cónsul... Adán Augusto López es padrino de un cártel que opera para él y para el expresidente López Obrador", reiteró.

Llamado a la cooperación internacional

A través de sus redes sociales, Téllez agradeció a Kevin Roberts, presidente de The Heritage Foundation, por la invitación a la cumbre en el emblemático edificio donde se lanzó el "Escudo de las Américas". La senadora insistió en que la única vía para recuperar la seguridad en México es mediante una cooperación bilateral profunda y el combate directo a lo que llamó "el enemigo en común".

"Apoyemos más cooperación contra el enemigo en común", redactó en su cuenta de X, subrayando la necesidad de que los organismos internacionales pongan la lupa sobre los funcionarios mexicanos que operan en territorio extranjero.