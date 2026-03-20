¿Adiós a cirugías estéticas en CDMX a menores? Plantean nuevas reglas

En el Congreso de la Ciudad de México (CDMX) se planteó una iniciativa de ley que busca regular las cirugías estéticas cuando un paciente sea una persona menor de 18 años de edad. ¿Qué se sabe de esta propuesta?

La diputada local, Laura Alejandra Álvarez Soto, presentó en tribuna una iniciativa de reformas de ley en la Sesión Ordinaria de este jueves en el recinto legislativo.

¿Qué dice la propuesta para regular cirugías estéticas en CDMX a menores?

La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) precisó que busca que en la Ley de Salud de la CDMX se establezca la prohibición de las cirugías estéticas a quienes no han cumplido los 18 años de edad.

En su planteamiento, la legisladora panista señaló que en caso de que un menor o adolescente deba ser sometido a una cirugía de este tipo, tiene que existir sustento clínico y consentimiento informado de quienes ejercen la patria potestad y la valoración de un especialista en psicología infantil.

“Intervenir el cuerpo de una niña o un niño sin necesidad médica, bajo supuestos estándares estéticas es una forma de violencia”, expresó la también Presidenta de la Comisión de Atención a la Niñez del Congreso local.

¿Habrá consecuencias legales por no cumplir ley por cirugías estéticas?

Laura Alejandra Álvarez Soto precisó que esta iniciativa consiste en adicionar un Artículo 66 Bis a dicho ordenamiento, con lo cual también se establecería que quien no cumpla con esta normatividad tendrá consecuencias equiparables a delitos graves contra menores con hasta cinco años de prisión.

La diputada señaló que el Estado no puede ser omiso a las implicaciones psicológicas y sociales de someter a los menores a cirugías estéticas, así como a los vicios legales en que se incurre.

“Hoy en la Ciudad de México es posible que menores de edad accedan a cirugías estéticas sin los controles suficientes, sin una evaluación integra y, muchas veces, bajo presiones que no alcanzan a comprender del todo”, comentó.

Por ahora la Mesa Directiva del Congreso capitalino turnó la iniciativa a la Comisión de Salud, para su análisis y dictaminación.

Muere adolescente Paloma Nicole tras supuesta cirugía estética en Durango

En septiembre de 2025 se dio a conocer el caso de Paloma Nicole, una menor de 14 años, quien murió en Durango, tras una cirugía estética.

La menor falleció en la clínica Santa María en Durango el 20 de septiembre de ese año, supuestamente por complicaciones de problemas respiratorios, pero su papá Carlos señaló que fue sometida a una cirugía estética sin su consentimiento.

En un inicio, el certificado de defunción indicaba que la menor murió a causa de edema cerebral, encefalopatía hipóxica y bradicardia.

Sus padres, Paloma y Carlos, firmaron de conformidad ante el Ministerio Público, asegurando que no procederían legalmente, pero el 21 de septiembre, el padre acudió a la Fiscalía General del Estado de Durango para denunciar que su hija había sido sometida a una cirugía estética sin su autorización.

Carlos dijo que al revisar el cuerpo en la funeraria notó cicatrices y un corpiño quirúrgico que confirmaban un procedimiento de aumento de busto.

El caso dio un giro, Paloma Yazmín "N" y Víctor "N", madre y padrastro de Paloma Nicole, fueron detenidos y enviados al Cereso No. 1 de Durango al ser acusados por la muerte de la menor de 14 años tras cirugía estética. Se les acusó de omisión de cuidados, falsificación de documentos, usurpación de profesión y complicidad.