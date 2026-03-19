Cuenta regresiva en el INE: Arranca proceso para renovar tres consejerías

La Cámara de Diputados dio el primer paso para renovar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), en un proceso que ya comenzó a generar tensiones políticas por los tiempos y la forma en que se llevará a cabo.

Arranca el proceso para relevar consejeros del INE

Con 408 votos a favor y 35 en contra, el pleno aprobó la convocatoria pública para el registro de aspirantes a ocupar tres cargos de consejeros electorales por un periodo de nueve años. El registro abrirá el próximo lunes 23 de marzo y cerrará el viernes 27, en una ventana de apenas cinco días.

Este procedimiento forma parte de la ruta institucional para garantizar la renovación escalonada del órgano electoral, considerado clave en la organización de los comicios en México.

Cuatro etapas y un filtro técnico: Así es el proceso de selección

De acuerdo con los lineamientos aprobados, el proceso de selección constará de cuatro etapas. La revisión de perfiles estará a cargo de un Comité Técnico de Evaluación, responsable de analizar documentos, aplicar pruebas y emitir una calificación final de las y los aspirantes.

Este comité estará integrado por cinco personas: dos propuestas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y tres designadas por la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.

Además, se establecen requisitos claros: quienes integren este comité no deberán haber sido candidatos a cargos de elección popular ni haber ocupado dirigencias partidistas en los últimos cuatro años. Tampoco podrán tener antecedentes penales ni estar inscritos como deudores alimentarios morosos.

Fechas clave para la elección de consejeros en el INE

La Cámara de Diputados deberá concretar la designación de los tres nuevos consejeros a más tardar el 22 de abril de 2026, mediante el voto de mayoría calificada.

En caso de no alcanzar los consensos necesarios, el procedimiento contempla una alternativa: la insaculación, es decir, la selección mediante tómbola en el pleno, prevista para el 28 de abril.

Si aún así no se logra la designación, la decisión final quedará en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que intervendría como última instancia.

PRI se opone a convocatoria

La aprobación no estuvo exenta de críticas. El grupo parlamentario del PRI votó en contra de la convocatoria al considerar que el proceso fue apresurado y podría abrir la puerta a decisiones políticas por encima de criterios técnicos.

El diputado Arturo Yáñez Cuéllar expresó sus reservas:

“Lo que nos están dando a entender con este tipo de convocatoria con un plazo totalmente acortado es que vayamos a una designación más que a una elección… más que nada buscan imposiciones; con este poco tiempo da a entender que puede ser una designación de carácter político, más de compensación política que una ruta con análisis técnico serio”.