Los apoyos corruptos que sirvieron de ‘empujón’ para campañas de Morena

Un nuevo señalamiento golpea al obradorismo y pone bajo sospecha la relación entre Morena, sindicatos y dinero público. Julio Scherer Ibarra acusó que desde el entorno de Andrés Manuel López Obrador se impulsaron apoyos corruptos para extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

La acusación apunta a Jesús Ramírez Cuevas. Según Scherer Ibarra, el entonces vocero presidencial fue artífice de un decreto que abrió la puerta a una compensación vitalicia para personas que ya habían sido liquidadas años antes.

Asimismo, exhibe que Morena habría impulsado campañas a cambio de beneficios económicos entregados a grupos con capacidad de movilización política y electoral.

Pensiones sin derecho a cambio de respaldo político

De acuerdo con Julio Scherer Ibarra, el caso de Luz y Fuerza del Centro no solo implicó una carga multimillonaria para el erario, sino una presunta operación para consolidar alianzas políticas con recursos públicos.

Su acusación sostiene que a extrabajadores de la extinta empresa se les otorgó una pensión pese a que ya habían sido liquidados entre ocho y diez años antes. Es decir, ya no existía base legal para entregarles ese beneficio.

Bajo ese esquema, estos apoyos tuvieron fines corruptos: aseguraron cercanía sindical, respaldo electoral para Morena y presión en proyectos de interés para personajes del círculo más cercano al poder.

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Scherer Ibarra acusa boquete de 28 mil millones de pesos

Uno de los puntos más duros del señalamiento es el costo económico. Scherer Ibarra afirmó que estos actos de corrupción absorbieron 28 mil millones de pesos de la economía del país y solo beneficiaron a unos cuantos en Morena.

El señalamiento apunta a una operación con alto costo para las finanzas públicas y con rendimiento político para quienes necesitaban estructura, lealtad y respaldo.

Jesús Ramírez Cuevas y el decreto de LyFC

Jesús Ramírez Cuevas queda bajo señalamiento directo. Scherer Ibarra asegura que fue quien empujó el decreto que permitió sacar esa tajada para extrabajadores de Luz y Fuerza.

Con eso, el caso expone una acusación mucho más seria: el presunto uso de dinero público para asegurar respaldo sindical y operación política.

El señalamiento además golpea una de las banderas de Morena: el combate a la corrupción. Según Scherer Ibarra, aquí habría pasado exactamente lo contrario.

Del lucro sindical al músculo electoral

El fondo del señalamiento es político. Según Julio Scherer Ibarra, la prebenda no fue un algo aislado, sino una decisión con que solo facilitó la operación de Morena.

De acuerdo con su versión, el sindicato apoyó a precandidatos y candidatos, además de meter presión en proyectos que interesaban a Jesús Ramírez Cuevas. Se planteó como el dinero público se habría convertido en moneda de cambio para apuntalar poder.

El libro ‘Ni Venganza Ni Perdón’ lo documenta como parte de una red de favores

Este episodio fue documentado por Julio Scherer Ibarra en ‘Ni venganza ni perdón’, libro escrito junto con el periodista Jorge Fernández Menéndez. La obra recoge pasajes de las disputas internas del obradorismo y expone decisiones que, según sus autores, marcaron el rumbo del sexenio.

El caso de Luz y Fuerza del Centro aparece como uno de los ejemplos de favores políticos pagados con recursos públicos. Más que una ruptura personal, el señalamiento reabre la discusión sobre cómo se construyeron lealtades dentro del poder.